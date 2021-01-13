Yerleşim yerlerinden uzakta yaşayan canlılar için sıcak yuvalar kuruldu
Muğla Büyükşehir Belediyesi, sorumluluk alanlarındaki atık depolama sahalarında yaşayan sokak hayvanlarına günlük mamalarının verildiği yuvalar yaptı. Büyükşehir Belediyesi, 2014 yılından bu yana sahipsiz ve güçten düşmüş 20 bin sokak hayvanına da hayvan bakım evinde sıcak yuva oldu.
Muğla Büyükşehir Belediyesi, sorumluluk alanlarındaki atık depolama sahalarında yaşayan sokak hayvanlarına günlük mamalarının verildiği yuvalar yaptı. Büyükşehir Belediyesi, 2014 yılından bu yana sahipsiz ve güçten düşmüş 20 bin sokak hayvanına da hayvan bakım evinde sıcak yuva oldu.
Muğla Büyükşehir Belediyesi, pandemi öncesi ve sonrasında sokak hayvanlarının yanında olmaya devam ediyor. Sokağa çıkma yasakları nedeniyle sokak hayvanlarının beslenmesi için cadde ve sokaklara mama bırakan Büyükşehir Belediyesi, dağlık arazilerde ve sorumluluk alanında bulunan vahşi depolama sahalarındaki sokak hayvanlarına da sıcak yuva kurarak günlük mamalarının dağıtımını yapıyor.
Muğla Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan Vahşi Depolama sahalarında yaşamını sürdüren sokak hayvanlarının beslenme ihtiyaçları ve soğuktan korunmaları için “Hayvan Besleme Noktaları” oluşturdu. Son olarak Menteşe Vahşi Depolama sahasına kurulan “Hayvan Besleme Noktaları” na yuva, otomatik su kabı ve mama koyuldu. Ekipler tarafından sokak hayvanları yakından takip edilirken günlük mamaları da her gün verilmeye devam ediyor.
5 YILDA 53 BİN CAN DOSTUNUN REHABİLİTASYONU TAMAMLANDI
Muğla Büyükşehir Belediyesi, 2014 yılından bu yana kısırlaştırma, tedavi ve aşılama gibi sahipsiz ve güçten düşmüş toplam 53 bin 355 sokak hayvanının rehabilitasyonu gerçekleştirdi. Bugüne kadar da kısırlaştırılmamış ve küpelenmemiş 14 bin 236 can dostunu sokaktan alan Muğla Büyükşehir Belediyesi, 2018 yılında 37 bin 349 metrekare alan üzerine inşa ettiği Hayvan Bakım Evinde sıcak yuva oldu. Sokak hayvanları bakım ve tedavilerinin ardından 5199 sayılı Hayvanları Korumu Kanunu gereğince yaşadıkları ortama geri bırakıldı. Ayrıca 2 bin 235 sokak hayvanı da sahiplendirildi.
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