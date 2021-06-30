'Yıldızların altında' Cem Adrian konseri

30 Haziran 2021 Çarşamba, 16:06

Geçtiğimiz ocak ayının sonlarında unutulmaz türküleri yorumladığı yeni albümü 'Seçkiler 2'yi çıkartan Cem Adrian, İstanbul'un yepyeni açıkhava kültür ve sanat merkezi YBY Kemerburgaz'da 8 Ağustos Pazar akşamı şarkılarını açık havada yıldızların altında seslendirecek. Biletler satışa sunuldu.

Türkiye müzik endüstrisinin bilindik kuralları dışında, kendi çizdiği çizgilerde yürüyen sanatçı Cem Adrian, unutulmaz türkülerden oluşan 11 eserin bulunduğu 'Seçkiler 2' albümünü geçtiğimiz ocak ayının sonlarında dinleyicileriyle buluşturmuştu.

Cem Adrian; 10 yıldır, sadece çok renkli sesi değil, çok renkli müziği ile yorumcu, besteci ve söz yazarı olarak müziğin çok farklı dallarında farklı eserlere imza atıyor. Başarılı müzisyen aynı zamanda, bölge ayırt etmeksizin Türkiye’nin her şehrinde, en fazla konser veren canlı performans sanatçıları arasında ön sıralarda yer alıyor.