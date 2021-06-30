'Yıldızların altında' Cem Adrian konseri
Müzikte sınırları, tarzları, kuralları dışlayan, kendini sadece 'özgür bir müzisyen' olarak tanımlayan Cem Adrian, sevenleriyle buluşuyor.
Geçtiğimiz ocak ayının sonlarında unutulmaz türküleri yorumladığı yeni albümü 'Seçkiler 2'yi çıkartan Cem Adrian, İstanbul'un yepyeni açıkhava kültür ve sanat merkezi YBY Kemerburgaz'da 8 Ağustos Pazar akşamı şarkılarını açık havada yıldızların altında seslendirecek. Biletler satışa sunuldu.
Türkiye müzik endüstrisinin bilindik kuralları dışında, kendi çizdiği çizgilerde yürüyen sanatçı Cem Adrian, unutulmaz türkülerden oluşan 11 eserin bulunduğu 'Seçkiler 2' albümünü geçtiğimiz ocak ayının sonlarında dinleyicileriyle buluşturmuştu.
Cem Adrian; 10 yıldır, sadece çok renkli sesi değil, çok renkli müziği ile yorumcu, besteci ve söz yazarı olarak müziğin çok farklı dallarında farklı eserlere imza atıyor. Başarılı müzisyen aynı zamanda, bölge ayırt etmeksizin Türkiye’nin her şehrinde, en fazla konser veren canlı performans sanatçıları arasında ön sıralarda yer alıyor.
Video Haberler
- LGS birincisi Sare: Annemin emeğini ödeyemem
- Çadırkentte yangın, bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi
- İETT otobüsünde yılan paniği
- Kebapçıda çıkan yangın, yandaki binalara sıçradı
- Pitbullun, atı ısırdığı anlar kamerada
- Başkent'te kargo kamyonu alevlere teslim oldu
- 9 yaşındaki çocuğa pitbullun saldırdığı anlar kamerada
- Şeker sanıp yediler! 5 çocuk hastanelik oldu
- TIR ile yolcu otobüsü çarpıştı: Çok sayıda yaralı
- Polis son anda fark etti: Cephanelik ele geçirdi
En Çok Okunan Haberler
- Sedat Peker, 'hata benim' deyip helallik istedi
- Ali Edizer bu kez Elmalı'daki kararı savundu
- Hafsanur Sancaktutan istismara uğradığını açıkladı
- 'Delta varyantı' vaka sayısını açıkladı
- Adli tıp uzmanı profesör: Bu delilleri göz ardı edemez
- AKP'de sert düşüş yaşanıyor! İki parti baraj altında
- Türkiye'yi sarsan olayda sunucunun zor anları
- Muzun faydaları nedir, günde ne kadar tüketilmeli?
- Doğu Perinçek'ten yeni Kanal İstanbul açıklaması
- Danıştay'dan İstanbul Sözleşmesi kararı