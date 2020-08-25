Yılın ilk 7 ayında oda başı ortalama gelirler yüzde 58.3 düşerek 20.1 Avro’ya indi

25 Ağustos 2020 Salı, 02:00

Bu yaz turizm sektörü otel doluluklarında sert düşüşler yaşarken tutulan odalardan elde edilen gelirlerde de büyük kayıplar yaşadı.

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) verilerine göre 2019’da yüzde 70’i zorlayan doluluk oranı, 2020’nin ilk 7 ayında yüzde 33’te kaldı. Yalnızca 2020 Temmuz’daki otel dolulukları ise 2019’un aynı ayına göre yüzde 58.4 azalarak yüzde 31.4’e geriledi. Ülke genelindeki ortalama oda fiyatları 2019’da 77.4 Avro iken 2020’nin ilk 7 yedi ayında 61.2 Avro’ya düştü. Oda başı ortalama gelirler ise sert düştü. 2019’da oda başına 52.3 Avro gelir elde edilirken 2020’nin ilk 7 ayında bu gelir yüzde 58.3 düşüşle 20.1 Avro’ya indi.

ŞEHİR OTELLERİ SIKINTILI

Gerek Antalya’da gerek İstanbul’da otellerin önemli bir bölümünün hâlâ kapalı olması dikkat çekti.

TÜROB verilerine göre:

- Antalya’da otellerin önemli bir kısmı hâlâ kapalı. Açık olan otellerden alınan verilere göre, Antalya’da Temmuz 2019’da yüzde 77.4 olan doluluklar Temmuz 2020’de yüzde 44.8 azalarak

YÜZDE 42.7 OLDU.

- İstanbul’da da faaliyetlerine geçici olarak ara veren otellerin yüzde 50’den fazlası hâlâ açılamadı. Doluluk oranları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 68.2 azalarak yüzde 26 olarak ölçüldü.

TÜROB Başkanı Müberra Eresin, temmuz ayı doluluklarıyla ilgili şunları söyledi: “Hem şehir otellerinde hem de kıyı bölgelerdeki otelleri arasında hâlâ büyük bir bölümünün faaliyete geçemedi. Bu sıkıntı İstanbul’da daha derin bir şekilde yaşanıyor.”

YABANCI TURİSTTE YÜZDE 86’LIK AZALMA

Yabancı ziyaretçi sayısı, temmuz ayında bir önceki aya göre 4 kattan fazla artarak 214 bin 768 kişiden 932 bin 937 kişiye yükseldi. Yıllık bazda bakıldığında ise ciddi düşüş yaşandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Emniyet Genel Müdürlüğü geçici verilerine göre hazırladığı raporda, 2020 Temmuz’daki yabancı ziyaretçi sayısının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 85.9 azaldı.

2020 Ocak-Temmuz dönemindeki yabancı ziyaretçi sayısı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 77.97 düşerek 5 milyon 440 bin 406 kişiye indi.