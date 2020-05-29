YKS’ye girecek öğrenciler dikkat!

29 Mayıs 2020 Cuma, 08:32

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, Twitter hesabından YKS’ye girecek öğrencilerin kimlik kartı başvuruları için nüfus müdürlüklerinin açık bulundurulmasına ilişkin duyuruyu paylaştı.

Duyuruda tüm il ve ilçe nüfus müdürlüklerinin 30 Mayıs Cumartesi 10:00-17:00 saatleri arasında açık olacağı belirtildi.

Yapılan açıklamanın devamında şu ifadeler yer aldı:

* Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 30 Mayıs Cumartesi günü 15 yaşını tamamlayanların kendileri ile birlikte ana, baba, veli veya vasisi; T.C. kimlik kartı başvurusunda bulunmakla sınır olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla sınava başvurulduğunu gösterir fotoğraflı belge ile 10:00-17:00 saatleri arasında sokağa çıkabileceklerdir.

* Öğrencilerimizin mağdur olmaması için başvurudan önce T.C. kimlik kartı bedellerinin PTT, anlaşmalı bankalar ya da interaktif vergi dairesi (https://ivd.gib.gov.tr) adresinden yatırılması ve son altı ayda çekilmiş bir adet biyometrik fotoğraf ile bulundukları yer il veya ilçe nüfus müdürlüklerine randevusuz olarak müracaat etmeleri gerekmektedir.