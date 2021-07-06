Yoğun, farklı ve zengin...

06 Temmuz 2021 Salı, 06:00

İki yıldan fazla süren zorunlu duraksamadan sonra, bu gece yeniden perdelerini açacak olan Cannes Festivali, ana çizgisine sadık kalan yenilikler eşliğindeki yoğun ve zengin seçkileriyle sinema susuzluğunu fazlasıyla giderecek bir program sunuyor.

Altın Palmiye’nin 21 adayı arasında bulunan Leos Carax’ın açılış gecesi izleyeceğimiz, Marion Cotillard ile Adam Driver’ın, Amerikan pop rock grubu Sparks’ın müziği eşliğinde yorumladıkları farklı bir aşk öyküsü olan müzikal filmi “Annette”, etkinliğin biri geleneksel diğeri güncel iki temel taşının simgesi niteliğinde. Geleneksel olan yaratıcı sanat sineması. 1991 yapımı “Köprü Üstü Aşıkları”yla efsaneleşen, yüksek hedefleri ve taviz vermezliğiyle yapımcıları ürküten, 1960 doğumlu, Cahiers du Cinéma ekolünün “yaramaz çocuğu” Leos Carax, kendi yolunda inatla ilerleyerek geldiği bu noktada, bir anlamda onurlandırılmış da oluyor.

Güncel olan ise pandemi sonrası uluslararası tüm etkinliklerde gözlemlendiği gibi, ev sahibi ülkenin ulusal sinemasına verilen desteğin seçkilere yansıyan yoğunluğu...

Altın Palmiye’yi seçecek olan, Spike Lee başkanlığında beşi kadın toplam dokuz kişilik ana jürinin önünde tam 24 aday bulunuyor!...

Ayrıca, genç yönetmenlerin ve farklı sinema biçemlerinin vitrini olan “Belirli Bir Bakış” seçkisinde sunulan 20 film içinde yedi ilk filmin bulunması, bu bölümün yeniden çekici bir keşif alanı olmayı hedeflediğini göstermekte. Türk sinemasının bu yılki tek filmi “Bağlılık-Hasan”ın yönetmeni Semih Kaplanoğlu’nun da aday olduğu bu bölüme özgü ödülleri belirleyecek olan, İngiliz kadın yönetmen ve senarist Andrea Arnold başkanlığındaki beş kişilik jüride de kadın sanatçılar çoğunlukta...

Bu jürilerin yanı sıra, içlerinden onu resmi seçkilerde, diğerleri de yan bölümlerde sunulan toplam 31 ilk film arasından Altın Kamera Ödülü’nün sahibini belirleyecek olan jürinin başkanı da bir Fransız kadın oyuncu, Mélanie Thierry...

TÜRK SİNEMASINDAN BİR SES...

Bu arada, Tayfun Pirselimoğlu geçen hafta açıklanan “L’Atelier 2021” destek programına seçilen 15 isim arasında, yeni projesi “İdea” ile yer alacak.

Festival yönetimi tarafından 1998’de yaşama geçirilen Cinéfondation Vakfi etkinlikleri kapsamında, 2005’ten bu yana festival sırasında düzenlenen bu atölye çalışmasının amacı, umut vaat eden yeni film projelerine, henüz yapım imkânlarını oluşturma aşamasındayken yardım eli uzatabilmek.

Yüzlerce başvuru arasından seçilen 15 projenin, 15 ülke sinemasını temsil eden, genç ya da kendini kabul ettirmiş yönetmenleri, 8-13 Temmuz tarihleri arasında farklı ülkelerin ilgili yapımcılarıyla buluşarak daha geniş ve etkin yapım olanakları bulmaya çalışacaklar.

Festivalin resmi duyurusunda, bu programa 15 yıl içinde seçilen toplam 246 film projesinden 172’sinin gerçekleşerek sinema salonlarında gösterime girdiği; 23 projenin de henüz ön yapım aşamasında olduğu vurgulanıyor.