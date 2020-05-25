Yolu kapanan köydeki hasta çocuk, 6 saatte hastaneye ulaştırıldı

Yolu kapanan köydeki 4 yaşındaki hasta çocuk, 6 saatlik çalışmanın ardından hastaneye ulaştırılabildi.

AA
25 Mayıs 2020 Pazartesi, 21:54

Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde etkili olan kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan köyde rahatsızlanan çocuk, 6 saatlik çalışmanın ardından hastaneye ulaştırılabildi.

Aydıntepe ilçesine 23, kent merkezine 51 kilometre uzaklıkta kar yağışı ve tipi dolayısıyla yolu kapanan Günbuldu köyünde rahatsızlanan 4 yaşındaki Melek Yıldızlı'nın ailesi, İl Özel İdaresinden yardım istedi.

Bölgede karla mücadele çalışması gerçekleştiren ekipler, yaklaşık 6 saatlik çalışmanın ardından yolu ulaşıma açarak aileye ulaştı.

Çocuk, ekiplerce Bayburt Devlet Hastanesine götürüldü.






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