Yüksek kura bağlı girdi maliyetleri, çiftçiyi zorlamaya devam ediyor

21 Ocak 2021 Perşembe, 06:00

Antalya Aksu’da 2010’dan bu yana aktif tohum üretimi, Ar-Ge çalışmaları ve denemeleri yapan Yapıcı, toplamda 127 dönüm arazi üzerine kurulu tesiste, 200 kişilik çalışan kadrosu ve 10 bine yakın çeşit üzerinde denemeler yaptıklarını ancak yerli üretici olarak hükümetten, Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan destek görmediklerini belirtti.

‘BAKANLIK DESTEK OLMALI’

İşletmeyi ziyaret eden CHP Antalya İl Başkanı Nusret Bayar ise “Burada Türkiye’nin en kaliteli tohumları üretiliyor ancak hükümet tohumu dışarıdan ithal ediyor. 30 yıl önce AB ülkelerine ihracat yapabilir durumdayken gelinen noktada büyük ölçüde Rusya pazarına bağlı bir ülke haline gelmemiz, AKP’nin yanlış dış politikasından kaynaklanıyor” dedi. Bayar, “Dış siyasette sıfır sorun noktasından sıfır dost noktasına gelen gelişmelerde yakın komşularımıza ihracat yapma olanaklarımız dahi ortadan kalktı” diye konuştu. İhracatta yaşanan sıkıntıların yanı sıra yerli üreticinin emeğini, Ar-Ge çalışmalarını görmezden gelerek üstüne bir de tohum ithal eden iktidarın kendi üreticisini kaderine terk ettiğini söyleyen Bayar şöyle devam etti: “Tarım ve Orman Bakanlığı başta olmak üzere hükümet yetkilileri bu üretime destek olmalı. Milyon dolarlık bütçelerle Ar-Ge yapan uluslararası tekellerle rekabet edebilmek için devlet desteği şarttır ve bu destek acilen sağlanmalı.”

‘MUZ’ VE ‘BULGUR’ İÇİN SORUŞTURMA

Rekabet Kurulu, Mersin Bozyazı ve Anamur ilçelerinde toptan muz ticaretiyle uğraşan 17 şirket ve Bozyazı Komisyoncular Derneği hakkında rekabet soruşturması başlattığını duyurdu. Kurul, bir süredir resen ön araştırma yapıyordu. Kurul, ayrıca daha önce “soruşturmaya gerek yok” kararının mahkemece iptali sonrası Duru Bulgur Gıda hakkında yeniden soruşturma açtı. Soruşturma, bu şirketin Konya ve Karaman’daki perakende zincirlerine yönelik satışlarında yeniden satış fiyatı belirlediği iddiasını içeriyor.