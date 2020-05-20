Yunanistan'da 120'den fazla müzisyenden Grup Yorum'la dayanışma klibi

20 Mayıs 2020 Çarşamba, 10:32

Yunanistan'da Support Art Workers adlı oluşum 120'den fazla Yunan müzisyen, şarkıcı, aktör, ses mühendisi ve kameraman ile biirlikte Kardeş Türküler'in Gezi Direnişi için bestelediği Tencere Tava Havası adlı şarkıyı seslendirdi.

Video klip, konser yasaklarının son bulması için yaptıkları ölüm orucunda hayatını kaybeden Grup Yorum üyesi Helin Bölek, İbrahim Gökçek ve adil yargılanma talebi ile tutuklu bulunduğu cezaevinde ölüm orucunda hayatını kaybeden Mustafa Koçak'ın anısına gerçekleştirildi.

Birgün'ün haberine göre, müzisyenler video klibin sonunda açtıkları pankartta "Yunanistan'dan Türkiye'ye Grup Yorum'la Dayanışma' yazdı.