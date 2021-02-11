Yunanistan’da öğrencilerin protestosuna polis müdahelesi

11 Şubat 2021 Perşembe, 14:20

Yunanistan’da üniversite öğrencileri, hükümetin üniversitelere yönelik hazırladığı yeni yasa tasarısına karşı tepki göstermek için protesto gerçekleştirdi. Atina'da bir araya gelen öğrencilere güvenlik güçleri sert müdahalede bulundu.

Binlerce öğrenci, tasarının görüşüldüğü sırada Yunan parlamentosuna doğru yürümek istedi. Gösterilere neden olan yasa tasarısı, üniversitelerde kampüs alanlarına polis kontrol noktası kurulmasını, yüksek öğretime kabul sistemindeki değişiklikleri içeriyor. Öğrenciler ise söz konusu yasa tasarısının demokratik olmadığını savunuyor.



