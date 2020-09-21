Yunanistan’dan deniz yetki alanı açıklaması: “Türkiye ile görüşmeleri sürdürmeye yakınız”
Yunanistan Hükümet sözcüsü Stelios Petsas deniz yetki alanlarına dair açıklamalarda bulundu. Reuters’ta yer alan habere göre Petsas, Yunanistan'ın Türkiye ile deniz yetki alanları konusundaki müzakereleri sürdürmeye yakın olduğunu söyledi.
Yunanistan hükümet sözcüsü Stelios Petsas gazetecilere demeç verdi. Oruç Reis’in Doğu Akdeniz’den ayrılması olumlu bir adım olarak değerlendirilirken Petsas, "Keşif görüşmelerini devam ettirmeye yakınız ancak ne kadar yakın olduğumuz iki ülkenin, yani Yunanistan ve Türkiye'nin tutumuna bağlı. Şu anda durum iyi görünüyor" dedi.
Yunan medyasında istikşafı görüşmelerin bu hafta içerisinde başlayabileceğine ilişkin haberler yer almıştı.
NE OLMUŞTU?
NATO üyeleri Türkiye ve Yunanistan, Doğu Akdeniz'de deniz yetki alanları ve enerji arama hakları konusunda anlaşmazlıkları devam ediyor. Geçen ay Türkiye'nin Oruç Reis sismik araştırma gemisini bölgeye göndermesiyle iki ülke arasında tansiyon yeniden yükselmiş, geminin rutin bakım için limana dönmesi de Yunanistan tarafından pozitif bir adım olarak değerlendirilmişti.
Atina ile Ankara arasında deniz alanlarının sınırlarının belirlenmesi konusunda daha önceki tartışmalar 2016 yılında bozulmuştu.
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