Yunanistan’dan Türkiye’nin Navtex ilanına tepki
Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias tarafından yapılan açıklamayla Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki yeni navtex ilanına tepki gösterildi. Dendias, "Bu adım aynı zamanda, dikkatlerin şu an yardım göndermeye, destek ve dayanışma mesajları ifade etmeye odaklandığı hassas bir bölgede daha da fazla gerilim yaratıyor" ifadelerini kullandı.
Oruç Reis sismik araştırma gemisinin Doğu Akdeniz'de çalışma yürüteceği alan için 14 Kasım'a kadar sürecek yeni Navtex ilanına Yunanistan’dan tepki geldi. Kathimerini’de yer alan habere göre, Nikos Dendias, Ankara'nın yeni yayınladığı Navtex'in ‘yasadışı olduğunu ve Yunan kıta sahanlığını da kapsadığını’ savundu.
Yunanistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise “1-14 Kasım tarihinde Navtex’in çıkarılması yasadışı bir faaliyet olarak Uluslararası hukuka aykırıdır” denildi. Dendias açıklamasında “Yunanistan, bu suç içeren ve yapıcı diyalog ihtimalini ortadan kaldıran davranışı bir kez daha kınıyor, Türkiye'ye yasadışı Navtex'ini derhal geri çekme çağrısı yapıyor" dedi.
İZMİR DEPREMİ İŞARET EDİLDİ
Dendias açıklamasında İzmir depremini işaret ederek "Bu adım aynı zamanda, dikkatlerin şu an yardım göndermeye, destek ve dayanışma mesajları ifade etmeye odaklandığı hassas bir bölgede daha da fazla gerilim yaratıyor" ifadelerini kullandı.
PROTESTO SUNULSUN
Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, “Türk tarafına derhal bir protesto sunulması için hazırlıkta bulunduklarını ve müttefiklerine bilgi verilmesi için talimat verildiğini " belirtti.
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