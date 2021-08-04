Yurttaş yangın bölgesinde isyan etti: Benim vergilerim nerede?

04 Ağustos 2021 Çarşamba, 09:47

Muğla Marmaris'te günlerdir çok sayıda bölgede yangın devam ediyor. Yangınlardan en çok etkilenen yerlerden biri de yerleşim yeri sayısı bakımından yüksek Hisarönü oldu.

Hisarönü Mahallesi'nde alevler tekrar yükselmeye başlarken bölgede yaşayan yurttaşlar, kendi çabalarıyla evlerini kurtardığını söyleyerek yetkililere tepki gösterdi.

Marmaris TV'nin Instagram hesabından paylaştığı videoda bir yurttaşın isyanı ise dikkat çekti.

'BENİM VERGİLERİM NEREDE?'

Yangınların devam ettiği bölgeden yetkililere seslenen yurttaş şu ifadeleri kullandı;

"Sadece şu anda vatanımızı kurtarmaya ihtiyacımız var.

Allah aşkına bir Allah kulu duysun! Artık hava yardımı, havadan havadan. Nerede? Benim vergilerim nerede? Benim ülkem yandı yandı kül oldu. Ben Karaca'dan kaç gündür buraya koşturuyorum. Uçak lazım, helikopter lazım. Duymadınız mı?

Yanıyoruz, yanıyoruz! Sesimizi duyan yok mu? "