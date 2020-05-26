Zeynep Şenpınar cinayetinde yeni gelişme! Şikayetçi olup geri çekmiş
Muğla'da milli boksör Selim Ahmet Kemaloğlu (26) tarafından dövülüp, göğsünden bıçaklanarak öldürülen Zeynep Şenpınar (25) cinayetinde yeni gelişme yaşandı. Şenpınar'ın öldürülmeden 2 hafta önce polis merkezine giderek katil zanlısı Kemaloğlu tarafından şiddet gördüğü için şikayetçi olduğu, ertesi gün ise şikayetini geri çektiği ortaya çıktı.
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü'nden geçen yıl mezun olan Zeynep Şenpınar, erkek arkadaşı Selim Ahmet Kemaloğlu tarafından bıçaklanarak öldürüldü.
Şenpınar'ın cinayetten 2 hafta önce Kemaloğlu'ndan şiddet görmesi nedeniyle polis merkezine giderek şikayetçi olduğu, Kemaloğlu'na 15 gün evden uzaklaştırma cezası verilmesi üzerine ertesi gün şikayetini geri çektiği öğrenildi.
Zeynep Şenpınar'ın bir arkadaşının öğretim üyesine, "Hocam şu an Muğla’da değilim. 2 hafta önce dayak yediğini, polise gidip uzaklaştırma verdirttiğini ama ertesi gün gidip kaldırttığını anlatmıştı. Bu kız ile çocuk uzun süredir beraber. Çocuk bu kızı arkadaşından ayırıp bodrum katta ev tutuyor. Sonra bu kız hep orda yasamaya başlıyor. Kirasına filan da yardımcı olmamış. Hep kavga ediyorlarmış. Zaten 2 hafta önce kız dayak yiyor yüzü gözü tanınmaz hale geliyor. Bayılıp hastaneye gidiyor ama dayak yediği gün imdat diye bağırmasına rağmen ev sahibi filan olaya karışmıyor. Bize de bu olayı suratı iyileştikten sonra anlatıyor. Kendisini 'Bugün bunu yapan yarın daha fazlasını yapar' diye uyarmıştık ama dinletemedik. Hatta başka yerde kalmasını söyledik. Bugün de bu acı haberi aldık” mesajı attığı ortaya çıktı.
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