Ziraat Bankası mobil uygulaması çöktü!

Ziraat Bankası mobil uygulamasına erişim sağlanamıyor. Kullanıcılar hesaplarına girmek isterken "İşleminizi gerçekleştiremiyoruz." ya da "internet bağlantınızda sorun var" uyarısı ile karşılaşıyor.

cumhuriyet.com.tr
16 Temmuz 2021 Cuma, 10:48
Ziraat Bankası mobil uygulaması çöktü!
Abone Ol google-news

Ziraat Bankası mobil uygulamasına erişim sağlanamıyor. Kullanıcılar hesaplarına girmek isterken "İşleminizi gerçekleştiremiyoruz." ya da "internet bağlantınızda sorun var" uyarısı ile karşılaşıyor.

Bankadan konuyla ilgili bir açıklama yapılmazken, kullanıcılar hesaplarına ne zaman erişebileceğini merak ediyor.


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler