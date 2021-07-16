Ziraat Bankası mobil uygulaması çöktü!

16 Temmuz 2021 Cuma, 10:48

Ziraat Bankası mobil uygulamasına erişim sağlanamıyor. Kullanıcılar hesaplarına girmek isterken "İşleminizi gerçekleştiremiyoruz." ya da "internet bağlantınızda sorun var" uyarısı ile karşılaşıyor.

Bankadan konuyla ilgili bir açıklama yapılmazken, kullanıcılar hesaplarına ne zaman erişebileceğini merak ediyor.