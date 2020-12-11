Ziya Selçuk'tan 'yüz yüze eğitim' açıklaması
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitimle ilgili yaptığı açıklamada, “Önümüzdeki hafta Kabine toplantısında bu konu tekrar değerlendirmeye alınacak. Okulların açılmasını biz de istiyoruz ama duruma bakılacak. Muhtemel senaryolar değerlendirilip okul kararı verilecek” dedi. Selçuk, yarıyıl tatilini öne almaının da senaryolar arasında bulunduğunu belirtti.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, NTV'de soruları yanıtladı. Bakan Selçuk'un konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:
YÜZ YÜZE EĞİTİM
Önümüzdeki hafta Kabine toplantısında bu konu tekrar değerlendirmeye alınacak. Bu tür kararları almak tamamen veriye bakma gerekliliği doğuruyor. Okulların açılmasını biz de istiyoruz ama duruma bakılacak. Muhtemel senaryolar değerlendirilip okul kararı verilecek. 4 Ocak bizim için umut vaad eden bir tarih açıklamasında ifade etmek istediğim, okulların bir an önce açıklaması yönünde bir talebim var. Tüm bunlara baktığımda 4 Ocak iyimser bir tahmin.
YARIYIL TATİLİ ÖNE ALINACAK MI?
Yarıyıl tatilini öne almak senaryolar arasında bulunuyor.
‘EN AZ BİR SINAV YÜZ YÜZE YAPILACAK’
22 Ocak'ta karne vermek istiyoruz. En az bir sınavı yüz yüze yapmak istiyoruz. Biz çocuğuzun eline basılı karne vermek istiyoruz. Tüm şartlara karşı da hazırlıklarımı sürdürüyoruz.
ÖĞRETMENLER NE ZAMAN AŞI OLACAK?
Öğretmenlerin bir an önce aşılanması için çalışma sürüyor.
500 BİN TABLET PROJESİ
150 bin tablet dağıtıldı, Ocak'ta 500 bin hedefi var. Dağıtılan tabletlerle internet desteği de veriliyor.
EBA'YA ERİŞİM SIKINTISI YAŞANIR MI?
Mart ayından bu yana sadece bir kere sıkıntı yaşandı. Anaokulu ve kreşlerin durumuna ilişkin bir değerlendirme, önümüzdeki hafta Kabine toplantısında değerlendirilecek.
LGS VE YKS MÜFREDATI
EBA'nın içeriği gelişti, şu an yeterince kaynak var. Müfredatın tümünden sorumlu olmak bize gelen tavsiyeler arasında. Bu karar bürokratik değil, eğitimcilerin ortak görüşü. Bizim nisan, mayıs aylarında telafi eğitimimiz oldu. Önümüzdeki 2 yıl için bir telafi eğitim planımız var.
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