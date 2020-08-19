Zonguldak'ta bugüne kadar 21 maden işçisi Covid-19'a yakalandı

19 Ağustos 2020 Çarşamba, 15:16

Zonguldak'ta Kurban Bayramı sonrası vaka sayılarında Türkiye genelinde oranla artışlar yaşandı. 16 Ağustos'ta 45, 17 Ağustos'ta 12, 18 Ağustos'ta ise 27 kişi olmak üzere son 3 günde toplam 84 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı. Bugüne kadar ise toplam bin 616 kişi koronavirüse yakalandı. Kentin önemli iş kolu olan taşkömürü madenciliğinde de Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) ve özel firmalara ait maden ocaklarında denetimler arttırıldı. TTK'ya ait maden ocaklarında bugüne kadar 21 maden işçisi koronavirüse yakalandı. 9 Nisan'da maden işçisi Kemal Soytürk koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, Kurban Bayramı sonrası Karadon'da 5, Kozlu'da ise 2 maden işçisinin testinin pozitif çıktığını ve filyasyon çalışması sonucuna 53 maden işçisinin önlem amaçlı evlerinde karantina altına alındığını söyledi. Filyasyon çalışmasının sürdüğünü ifade eden Yeşil, "Vaka artışları Türkiye genelinde olduğu gibi Zonguldak'ta da oluyor. Sosyal mesafe, maske ve hijyen konularına dikkat etiğimiz zaman virüsün yayılma hızının düşeceği bilim adamlarınca açıklanmıştır. Ne yazık ki vatandaşlarımız duyarsız olduğunu görüyoruz. Bu virüsün şakası yok. Virüse yakalananlara konuştuğumuzda çok ağır geçirdiklerini görüyoruz. Bunu hep birlikte aşacağız. Madenci arkadaşlarımız çok zor şartlarda çalışıyorlar. Yer altında üretim yapmaya çalışıyorlar. Madencilikte ciğerlerle ilgili problemler yaşanabildiği için bu virüsün ciğerlerde sorun yarattığını biliyoruz. Arkadaşlarımız ne kadar dikkat etse de toplumda dikkat edilmeyince madenci arkadaşlarımız sıkıntı yaşayabiliyor" dedi.