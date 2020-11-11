Zonguldak'ta karantina ihlali yapan kadın valilik binasına girerken yakalandı

11 Kasım 2020 Çarşamba, 16:02

Valilik binasına işlem yaptırmak için gelen F.D'ye polis ekipleri HES kodu sordu. Sorgulamasında kadının karantinada olması gerektiğini tespit eden polis ekiplerinin bildirmesi üzerine binaya sağlık ekipleri sevk edildi.

KYK yurduna götürülen F.D, karantinaya alındı.