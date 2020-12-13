'Zoraki Misafir' motor dedi!
Başrollerini Uğur Yücel, Mustafa Üstündağ, Murat Akkoyunlu ve Gürgen Öz’ün paylaştığı komedi filmi “Zoraki Misafir”in okuma provaları tamamlandı. Filmde Serra Tokdemir, Mert Türkoğlu, Zehra Yılmaz ve Bengi İdil Uras gibi yeni nesil genç oyuncular da yer alıyor.
2021'in iddialı komedi filmlerinden olmaya aday “Zoraki Misafir” filminin okuma provaları tamamlandı, filmin çekimleri de dün başladı.
Uğur Yücel, Mustafa Üstündağ, Murat Akkoyunlu ve Gürgen Öz gibi başrol kadrosuna sahip filmin Yapımcılığını MGX Film yapıyor.
Türkiye'de ilk kez Virtual Production teknolojisinin kullanılacağı sinema filminin yönetmen koltuğunda Bülent İşbilen otururken, senaryosu Giray Altınok’un imzasını taşıyor.
Gözden düşmeye başlamış bir medya patronunun, satın aldığı format gereği kendisine bir yeni bir "yolacak birini" bulması ve onun gelişyle işlerin iyice sarpa sarmasını anlatan filmin çekimleri 5 hafta sürecek.
Çekimleri İstanbul Riva, Darıca ve MGX Virtual Stüdyolarında gerçekleştirilecek.
VİRTUAL Production nedir?
Yeşil perde gerektirmeden çekim sırasında görsel efekt ile hazırlanan arka plan mekan tasarımlarının çekim anında canlı görüntülenerek birlikte kayıt edilebilmesidir…
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