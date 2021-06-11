Zorlu PSM’nin sahne heyecanını konuklar, ‘Sahne Tozu Yutan’ programında anlatıyor
“Sahne Tozu Yutanlar”, yeni bölümünde Ece Dizdar ve Tuğrul Tülek’i ağırlıyor.
Zorlu PSM’nin sahne heyecanını paylaşan özel isimleri bir araya getirdiği YouTube serisi “Sahne Tozu Yutanlar”, yeni bölümünde Ece Dizdar ve Tuğrul Tülek’i ağırlıyor.
On küsur yıllık arkadaşlıklarının yanı sıra sahneyi birlikte en çok paylaşan isimlerden de olan deneyimli oyuncuların hem eğlenceli anılarını hem de ileriye dönük projelerini izleyenlerle paylaştıkları “Sahne Tozu Yutanlar”ın yeni bölümü Zorlu PSM YouTube kanalından izlenebiliyor.
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