'Zuhal Olcay / Başucu Şarkıları-1' albümü ilk kez plak formatında yayımlandı

31 Ağustos 2020 Pazartesi, 11:46

Olcay'ın albümünde, Bora Ayanoğlu’ndan Özdemir Erdoğan’a, Sezen Aksu’dan Bülent Ortaçgil’e birçok besteci ve yorumcunun elinden çıkan 11 şarkı bulunuyor.

Albümde, Zuhal Olcay tarafından yeniden yorumlanan şarkılar arasında "Güller ve Dudaklar", "Aynalar", "Çaresizim", "Ölsem De Bir Kalsam Da Bir", "Canım Seninle Olmak İstiyor", "Yağmur", El Gibi", "Kimse Bilmez", "Yalnızlar Rıhtımı", "Beni Benimle Bırak" ve "Tepedeki Çimenlik" yer alıyor.

Bülent Ortaçgil’in müzik yönetmenliğini, Baki Duyarlar ve Gürol Ağırbaş’ın düzenlemelerini yaptığı albümün kayıtlarında Erkan Oğur (Ud), Şenol Filiz (Ney), Birol Yayla (Tanbur), İstanbul Quartet (Yaylı Sazlar), Cem Aksel (Davul) gibi isimlerin katkıları bulunuyor.