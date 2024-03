Alışan sektörde kadın istihdamına yönelik ilklere imza atıyor

Yayınlanma: 12.03.2024 - 15:29

Güncelleme: 12.03.2024 - 15:29

Şirket bünyenizde kadın çalışan oranı nedir?

Bugün bin 600’den fazla çalışanımız mevcut olup, böylesi erkek egemen bir sektörde kadın çalışan oranımız, son 3 yıldır %20-23 bandında artış göstermektedir. Bu orandaki artışı önümüzdeki dönem de tutturmak hedefimiz.

Alışan Lojistik olarak, kadınların daha verimli ve eşit bir iş ortamında çalışmalarını sağlamak adına neler yapıyorsunuz? Bu alandaki şirket stratejinizden bahsedebilir misiniz?

Bildiğiniz gibi Alışan Lojistik, Birleşmiş Milletlerin küresel bazda yürüttüğü; kadınların tüm sektörlerde ve her düzeyde, ekonomik yaşamın içinde yer almalarını ve güçlenmelerini hedefleyen, özel sektörün küresel ve en önemli girişimlerinden biri olan Kadının Güçlenmesi Prensipleri ’ne imza atan ve onları rehber edinen bir lojistik şirketi. Birlikte Güçlüyüz Platformu’nun da ilk üyelerindeniz ayrıca. Çünkü, ekonomide ve sosyal yaşamda sürdürülebilir kalkınmanın sağlanabilmesinin, nüfusun yarısını oluşturan kadınların, yaşamın tüm alanlarına aktif bir şekilde katılımı ile mümkün olacağına inanıyoruz. Bu alanların içinde kuşkusuz en önemlisi iş hayatına katılım. İşte buradan hareketle, “bir erkek işi” olarak algılanan lojistik sektörü içinde öncelikle bu algıyı yıkmak, her alanda cinsiyet ve fırsat eşitliğini sağlamak için, farklı iş kollarımızda kadınlarımıza istihdam yaratmak için çabalıyoruz. Hatta bu alanda ilklere imza attık, atmaya da devam ediyoruz. Örneğin, lojistik sektöründe ilk istif makine operatörü kadın bizim bünyemizde yetişti. Kadın çalışan oranımızı her yıl belirli bir oranda arttırmayı da hedef olarak tuttuk, tutmaya da devam ediyoruz. Ayrıca, kadının eğitimini destekleyen projeleri üretmeyi ve/veya desteklemeyi aralıksız sürdürüyoruz.

Lojistik sektöründe uzun yıllar var olan bir kadın yönetici olarak, kadın istihdamının artırılmasına yönelik yapılması gerekenlerin neler olduğunu düşünüyorsunuz?

Kadın istihdamının artırılması için bizim gibi büyük markalara düşen bir takım sorumluluklar var. Yeni mezunları, kadın çalışanları, kadın girişimcileri cesaretlendirmeliyiz. Lojistik sektöründe kadın istihdamını teşvik etmek için farkındalık ve eğitim programları düzenlemeli ve onların sektördeki kariyer yollarını keşfetmelerine yardımcı olmalıyız. Ayrıca, kurumsal sosyal sorumluluk projelerimizde kız çocuklarımızın, kadınlarımızın eğitimine destek vererek onları geleceğe hazırlamak, üniversitelerle iş birlikleri yaparak onlara staj imkânı sunarak iş dünyasını tanımalarını sağlamak ve hatta kurum içinde çocuk bakımı veya aile sorumlulukları gibi diğer önemli rollerle daha iyi bir denge sağlamalarına yardımcı olabilecek yani aile-iş dengesi yaratacakları imkanlar oluşturmak yapabileceklerimizden sadece bir kısmı...

8 Mart Dünya Kadınlar Günü için nasıl bir mesaj vermek istersiniz?

Kadın güçlü ise, kadın eğitimli ise ve kadın çalışıyor ise o toplumun daha iyi nesiller yetiştirebildiğinden ve refah düzeyini yükselttiğinden hiç şüphe yok.

Kim olduğuna ve kim olacağına bir başkasının değil, kendisi karar veren tüm güçlü kadınların 'Dünya Kadınlar Günü' kutlu olsun.