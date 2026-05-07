Beşiktaşlıların OKX TR’de gerçekleştirdiği her işlem, kulübe katkı sağlayacak

Manchester City ve McLaren'ın sponsoru olan OKX'in Türkiye iştiraki OKX TR, ülkemizin köklü spor kulüplerinden Beşiktaş JK ile stratejik bir dijital işbirliğine imza attığını duyurdu. Bu kapsamda, OKX TR’ye yeni üye olan Beşiktaş taraftarlarına, BJK SuperApp uygulaması üzerinden 3 ay ücretsiz Karakartal+ üyeliği hediye edilecek.

1 milyonu aşkın kullanıcı ve 700 binden fazla cüzdan sahibiyle BJK SuperApp, Türkiye’nin en büyük kulüp odaklı dijital platformlarından biri olarak konumlanıyor. OKX TR ve Beşiktaş JK arasındaki işbirliği, kripto borsası OKX TR’de yeni hesap açan ve ilk işlemini yapan tüm Beşiktaş JK taraftarlarının, ayrıcalıklardan yararlanmasına olanak tanıyacak.

“İki global marka, ortak değer üretecek”

Beşiktaş’ın küresel vizyonunu paylaşan, güçlü markalarla yan yana yürümeye devam edeceklerini belirten Beşiktaş JK Başkanı Serdar Adalı “Göreve geldiğimiz günden bu yana tek bir hedefimiz oldu: Beşiktaş'ı sadece sahada değil, hayatın her alanında; özellikle de dijital dünyada taraftarının yanında olan bir kulüp haline getirmek. Bugün attığımız adım, bu vizyonun en somut örneklerinden biridir. Türkiye'nin önde gelen kripto varlık platformlarından OKX TR ile imzaladığımız işbirliğini sizlere duyurmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bu, BJK SuperApp etrafında kurulan bir işbirliğidir. Bugün 1 milyonu aşan indirme sayısıyla SuperApp, Türk futbolunun en büyük dijital taraftar platformlarından biri haline geldi. Bildiğiniz üzere, kripto para borsaları da tüm dünyada büyük bir yükseliş içerisinde. Biz de ülkemizde ve dünyada trendleri takip ediyor, Beşiktaş armasının her alanda en doğru şekilde temsil edilmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. OKX TR ile başlattığımız bu işbirliği, inanıyorum ki Beşiktaşlıların yatırım alışkanlıklarını değiştirecek. Beşiktaşlılar işlemlerini OKX TR üzerinden yaparken, Beşiktaş da bu anlaşmayla önemli kazanımlar elde edecek. ‘BJK1903’ koduyla OKX TR’ye kayıt olan her taraftarımız için, katılım bedeli elde edeceğiz. Bu kodla kayıt olduktan sonra platform üzerinden yapılacak tüm işlemler de ekstra kaynak yaratacak” ifadelerini kullandı.

“İki güçlü topluluğun enerjisini bir araya getiren yol arkadaşlığı”

İlk günden bu yana Türkiye'de kalıcılık vurgusu yaptıklarına dikkat çeken OKX TR Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Çamır ise “Kripto ekosisteminde olduğu gibi, futbolda da kurumları güçlü kılan unsurların başında topluluklar geliyor. Beşiktaş JK'nin BJK SuperApp ile dahil olduğu dijital ekosistem, stratejik işbirlikleri için güçlü bir zemin oluşturuyor” dedi.

Mehmet Çamır sözlerine şöyle devam etti: “OKX TR olarak Türkiye pazarına giriş yaptığımızdan bu yana, hem fiziksel hem de dijital temas noktalarında topluluğumuzla derin ve kalıcı bir bağ kurmaya odaklanıyoruz. Beşiktaş JK de gücünü taraftar topluluğundan alan, başarılarını bu güven ve aidiyet duygusu üzerine inşa eden köklü bir kurum. Bu stratejik işbirliğini, iki güçlü topluluğun enerjisini bir araya getiren uzun soluklu bir yol arkadaşlığı ve OKX TR’nin Türkiye’ye yönelik kalıcılık vaadinin somut bir göstergesi olarak görüyoruz.”

Maç biletlerinde öncelik, özel içerikler, Kartal Yuvası’nda indirim

Beşiktaş JK’nin “Beşiktaş Senindir” sloganıyla Kasım 2024’te duyurduğu BJK SuperApp, dijital cüzdan, bilet satışı, Kartal Yuvası alışverişi gibi deneyimleri bir araya getiriyor. OKX TR’nin yeni üyelerine sunulan Karakartal+ üyeliği, maç biletlerinde öncelikli satın alma hakkı, kamera arkası görüntüler ve oyuncu röportajları gibi özel içeriklere erişim, Kartal Yuvası alışverişlerinde özel indirimler, imzalı forma ve antrenman ziyareti gibi ayrıcalıklar sunuyor. QR ile ödeme, kıymetli maden işlemleri ve kongre üye aidat ödemeleri gibi finansal işlemler de BJK SuperApp üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Beşiktaş taraftarları ayrıca, uygulamadan gerçekleştirdikleri her işlemde takımlarına destek oluyor.