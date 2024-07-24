Türk seyircisi 5 reklamdan üçüne tepki vermiyor!

Yayınlanma: 24.07.2024 - 15:48

Güncelleme: 24.07.2024 - 15:48

2023 verilerine göre Türkiye'deki reklam yatırımları pastasında yüzde 37,7 pay alan televizyon reklamları, geçtiğimiz yıl da markaların medya satın almalarındaki en yüksek gider kalemlerinden biri oldu. Türkiye’de televizyon reklamcılığının halen verimsiz yürütüldüğünü fark ederek 5 yıl önce bir çalışma başlatan Türk girişimciler, markaların doğrudan hedef kitlelerine hitap eden nokta atışı reklamlar yapabilmesini sağlayan bir teknoloji geliştirdi. İngiltere merkezli Alladsof tarafından yayına alınan platform, Türkiye'nin en büyük televizyon reklamı veri tabanı olma özelliği taşırken, yapay zeka (YZ) ve makine öğrenmesi (ML) teknolojilerini kullanarak KONDA Araştırma panelinde yer alan farklı demografi ve yaşam tarzına sahip kitlelerin reklamlara yönelik algısını da ölçüyor.

Reklamları 200 bin parametreyle inceliyor

1 milyon sterlin yatırımla 5 yıllık bir sürede yerli girişimciler tarafından geliştirilen Alladsof platformu, YZ ve ML kullanan 10 farklı ürünle pazarlama profesyonellerinin kullanımına sunuluyor. "Search" paneli ile marka ve ajansların Türkiye’nin en büyük TV reklamı veri tabanında araştırma yapmasına olanak tanıyan platform, "Analytics" ekranları üzerinden ulusal televizyon kanallarında yayımlanan reklam filmlerinin istatistiklerini günlük, haftalık, aylık ve yıllık periyotlarla takip etme imkanı sunuyor. "Reactions" ekranı ile 200 binden fazla kriterle mercek altına alınan reklamların, farklı demografi ve yaşam tarzına sahip kişilerdeki etkilerini incelemek mümkün olurken; “X-Ray” adı verilen özellik, reklamı henüz senaryo aşamasında test ederek, reklamın verimliliğini ve etkisini öngörebiliyor. Ayrıca "Compare" paneli üzerinden iki farklı reklamı ya da markayı tüm boyutlarıyla karşılaştırabilen platform bugüne kadar yapılmış en kapsamlı rakip analizinin çok hızlı bir şekilde görüntülenmesini mümkün kılıyor.

Alladsof'un her şeyden önce devasa bir veri tabanı olduğunu vurgulayan Alladsof Kurucu Ortağı Nuri Gülver, “Markalar bu derin veriyi YZ ve ML teknolojilerini kullanarak ayrıntılı bir biçimde analiz edebiliyor. Hangi hedef kitlenin, hangi tarz, hangi müziği kullanan, hangi uzunlukta reklamdan etkilendiği; rakiplerin hangi ürünlerini nasıl tanıtmayı seçtiği gibi ayrıntılar Alladsof ile kolayca öğrenilebiliyor. Doğru hedef kitleye doğru mesaj ve formatla ulaşmayı en verimli bir biçimde başarmak isteyen reklam veren ve reklamcılar için bulunmaz bir kaynak sunuyoruz” diye konuştu.

4 reklamdan biri “sıradan”

Alladsof, 1 milyon sterlin yatırımla geliştirdiği teknolojiyi kullanarak KONDA Araştırma şirketiyle ortak bir Reklam Algıları Araştırması’na da imza attı. Araştırmanın bulguları, Türkiye’deki televizyon izleyicilerinin 4 reklamdan birini sıradan bulduğunu, 5 reklamdan üçüne tepki vermediğini gösterdi.

Tepkisiz kalınan reklamların Türkiye’deki yaygın reklam algısıyla reklam yatırımları arasındaki uyumsuzluğa işaret ettiğini vurgulayan Nuri Gülver, “Markalar sektörel kabuller, varsayımlar ve içgüdüsel kararlarla televizyon reklamları için her yıl milyarlarca TL harcıyor. Ancak bu reklamların pek çoğu alıcıda karşılık bulamıyor. Alıcı profillerini, reklam algılarıyla eşleştirebilmek için KONDA ile işbirliği yaptık. Alladsof veri tabanındaki teknoloji sayesinde ev hanımlarından beyaz yakalı çalışanlara, muhafazakar seçmenden çocuk sahibi ailelere, mikro kırılımlarda farklı hedef kitlelerin ne tür reklamları daha fazla beğendiği ya da beğenmediği tespit edildi. Örneğin içinde ünlü bir şarkı bulunan reklamların izleyicileri duygulandırdığını, jingle bulunanların ise heyecanlandırdığını görebiliyoruz. Heyecanlandıran reklamların beğeni, anlaşılırlık, hatırlanma, farklılaşma gibi kriterlerde en yüksek puanı aldığını görebiliyoruz. Araştırmanın bir başka sonucu ise şu oldu: 2,56’lık skorla Türkiye'deki TV reklamları, özgünlük ve farklılaşma konusunda sınıfta kaldı” dedi.

Sınırlı sayıda marka katılabiliyor

Dünyada TV reklam sektörünün 1 trilyon dolarlık bir pazar olduğunu, ancak buna rağmen TV reklamlarının analitiğine odaklanan herhangi bir disiplin veya çözüm olmadığını dile getiren Alladsof Kurucu Ortağı Nuri Gülver, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı:

“Geliştirdiğimiz teknoloji, Türkiye'nin önde gelen reklam verenleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Platformun sunduğu değeri daha büyük reklam verenlere net bir biçimde anlatabilmek için platforma sınırlı sayıda şirket kabul ediyoruz. Bir sonraki TV reklamı bütçesini en iyi şekilde kullanmak ve reklam sürecinden en yüksek verimi almak isteyen markalar, başvurularını Alladsof internet sitesinden yapabiliyor. Markalarının hedef kitlesiyle ve iletişim stratejisiyle en çok örtüşen reklam formatlarını, sürelerini, senaryolarını ve stratejilerini bulabilmeleri için benzersiz içgörüler sağlayan Alladsof’u, reklamcılık sektörü için adeta elektriğin icadına benzetiyoruz. Platform, Türkiye'nin en kapsamlı reklam veri tabanı olma özelliğini yanı sıra, ajans-marka ilişkisini güçlendirecek, başarılı reklam ortaklıklarını çoğaltacak bir zemin yaratacak!"