Vepara ve KnowYourX güçlerini birleştirdi: Gelişmiş KYC kimlik doğrulama çözümleri

Yayınlanma: 10.06.2024 - 17:09

Güncelleme: 10.06.2024 - 17:09

Bu ortaklık, her iki şirketin teknoloji ve güvenlik alanlarındaki uzmanlıklarını birleştirerek, finans sektöründe KYC süreçlerini daha güvenli ve verimli hale getirmeyi hedefliyor.

Yenilikçi teknoloji, güvenilir KYC süreci

Bu iş birliği, kullanıcı kimlik doğrulama tarafında yenilikçi teknolojileri ve algoritmaları kullanarak müşteri deneyimini iyileştirmeyi amaçlıyor. Vepara'nın ödeme sistemleri ve KnowYourX'in dijital dönüşüm stratejileri sayesinde kullanıcıları daha inovatif ve güvenli bir KYC süreci bekliyor. Geliştirilen çözümler, müşteri onay süreçlerini hızlandırırken, güvenlik ve doğrulama standartlarını yükselterek daha etkin koruma sağlıyor. Vepara ve KnowyourX, geleneksel finansal sınırları aşarak sektördeki markalara ve kullanıcılara daha güvenli, derinlemesine hizmetler sunacak.

Daha güvenli ve inovatif teknoloji hizmeti

Vepara CEO'su Volkan Üstün, iş birliğinin detaylarını paylaşarak, "Kullanıcılarımıza finansal anlamda benzersiz bir deneyim sunmak istiyoruz. Güven de bunların en başında. Bu stratejik ortaklık, Vepara'nın müşteri kimlik doğrulama süreçlerindeki güvenilirliği en üst seviyeye getirmeyi amaçlıyor. KnowYourX'in dijital kimlik doğrulama konusundaki derin teknolojik uzmanlığı ile birlikte, müşterilerimize daha hızlı ve güvenli bir hizmet sunmayı hedefliyoruz" dedi.

KnowYourX CEO'su Gökhan Tahtacı, iş birliğinin önemini vurgulayarak, “Finans ve teknoloji dünyası oldukça kapsamlı ve derin; bu alanda en kritik faktör şüphesiz güvenilirlik.Yıllardır deneyimleyip sürekli geliştirdiğimiz KYC altyapımız, bu alanda oldukça başarılı sonuçlar elde etmemizi sağladı. Vepara ile gerçekleştirdiğimiz bu stratejik ortaklık, fintech sektöründe dönüştürücü bir etki yaratacak. Müşteri memnuniyetini ve güvenliğini en üst kademeye taşıyacak bu yenilikçi çözümler, hem KnowyourX hem de Vepara'nın büyüme stratejilerine katkıda bulunarak, sektördeki liderliklerini pekiştirecek” dedi.

Bu teknolojik ortaklık, kullanıcıların KYC süreçlerini zirveye taşıyacak bir yenilik sunuyor. Vepara ve KnowYourX, güçlü altyapıları ve birikimlerini birleştirerek, sektördeki güvenilirlik ve verimlilik standartlarını yeni bir boyuta taşıyorlar. Bu işbirliği, her iki şirketin de müşteri deneyimini üst düzeye çıkarmasına ve finansal hizmetlerde güvenlik çıtasını yükseltmesine olanak tanıyacak, böylece kullanıcılar için daha güvenli, hızlı ve sorunsuz bir işlem deneyimi sağlanacak.