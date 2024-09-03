Yeni nesil platformdan sağlık turistleri için rehberlik hizmeti

Yayınlanma: 03.09.2024 - 15:04

Güncelleme: 03.09.2024 - 15:04

Türkiye, sağlık turizmindeki vize kolaylığı, uygun tedavi masrafları ve çok çeşitli konaklama imkanlarıyla kazandığı rekabet avantajını sürdürüyor. Uluslararası Sağlık Hizmetleri’nin paylaştığı verilere göre, 2023'te 1,5 milyondan fazla kişi sağlık hizmeti almak için Türkiye'yi ziyaret ederken, bu sirkülasyonun ekonomiye katkısının 3 milyar doları aştığı kaydediliyor. 2024’ün ikinci çeyreğinde de benzer bir tablo izlenirken, bu dönemde ülkemize gelen 800 bin sağlık turistinin 1,7 milyar dolarlık gelir kazandırdığı görülüyor. Türkiye'ye gelecek olan hastalar için sağlıklı yaşam otellerinde konaklama dahil tüm tedavi süreçlerine rehberlik hizmeti sunan platform Anka Journey Kurucusu Orhan Beyazıt ise sağlık turizminde vites yükseltecek yeni nesil çözümlerini tanıttı.

Platformlarının global sağlık kuruluşları, retreat otelleri, detoks, yoga meditasyon, fizik tedavi, mental sağlık merkezlerinden oluştuğunu dile getiren Orhan Beyazıt, “Sağlık turizmini bütüncül bir deneyime dönüştürme misyonu ile çıktığımız bu yoldaki yaklaşımımızla sektöre yepyeni bir bakış açısı getiriyoruz. Hastalarımızın anlaşmalı sağlık kuruluşlarında düzenlenen tedavi planlarını, ihtiyaçlarını özel olarak hazırlıyoruz ve en son tıbbi teknolojilerle destekliyoruz. Platformumuz üzerinden diledikleri lokasyonlardaki konaklama seçeneklerini tüm detaylarıyla inceleme fırsatına sunuyoruz. Sağlık Bakanlığı onayıyla yürüttüğümüz faaliyetlerimizde dünyanın dört bir yanından hastalarla global sağlık kuruluşu ve sağlıklı yaşam otelleri arasında köprü görevi görüyoruz” dedi.

“Hastalar tedavi sürecini kendine göre özelleştirebiliyor”

Kozmetik estetik hizmetlerden genel cerrahiye, fiziksel güçlenmeden zihinsel yenilenmeye kadar sağlık alanındaki her ihtiyaç için hizmet verdiklerini belirten Anka Journey Kurucusu Orhan Beyazıt, "Hastalar internet sitemiz üzerinden sağlık kuruluşunu, hizmet alınacak uzmanı ve tedavi yöntemini özelleştirebiliyor. Kendilerine sunulan ön tanışma formunu doldurarak sağlık kuruluşlarına ve uzmanlarına iletebiliyor. Sağlık kuruluşlarına ve uzmanlara ulaşan hasta formları dikkatle analiz edilerek en doğru tedavi süreci planlanıyor ve hastalara hem tedavi süreci hem ücretler konusunda şeffaf bilgi veriliyor. Tedavi süreçleri için diledikleri tarihleri seçme özgürlüğüne sahip olan hastalar, kendi takvimlerine göre belirledikleri tedavi dönemi için rezervasyon yapabiliyor" ifadelerini kullandı.

”Çatımız altındaki sağlık kuruluşlarını titizlikle seçiyoruz”

"Platformda yer alacak olan sağlık kuruluşlarını ince eleyip sık dokuyoruz, iyi hizmet, son teknoloji ve doğru fiyat politikasıyla çalışan kuruluşlarla partnerlik yapıyoruz" diyen Orhan Beyazıt, “Çatımız altında hizmet vermek için başvuruda bulunan tüm sağlık kuruluşlarının fiziksel yeterlilikleri, sağlık alanındaki teknoloji yatırımları, tedavi yöntemleri ve bu yöntemlerin bilimle desteklenmesi, uzman kadroların yeterlilikleri ve başarıları, hastalara karşı sergiledikleri kurum politikaları gibi unsurlar bizimle yapılmak istenen iş ortaklığının olmazsa olmazlarını oluşturuyor. Sağlık kuruluşları için oluşturulan kurumsal sayfalarda hizmet veren uzmanların bilgileri, yeterlilikleri, tedavi yöntemleri, tedavi süreçleri tüm şeffaflığı ile sunuluyor. Müşteri memnuniyeti için titizlikle çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

“Sağlık kurumları ve sağlıklı yaşam otellerinin bir arada olduğu başka platform yok”

”Sağlık turizmini güven ve şeffaflık prensibiyle şekillendiriyoruz. Bu amaçla sektörün en önemli aktörleriyle çok güçlü anlaşmalar yaptık. İsteyen müşterilerimizi şehirlerarası özel uçak veya helikopterle de taşıyabileceğiz. Bize güvenen kullanıcılarımızla birlikte yürüyerek pazarda sağlık sektörünün Booking’i olmayı hedefliyoruz” diyen Anka Journey Kurucusu Orhan Beyazıt, değerlendirmelerini şöyle tamamladı:

2025’te 30 milyon TL üzerinde bir yatırım düşünüyoruz ve 8 milyon doların aşkın bir ciro hedefliyoruz. Yurtdışından ciddi yatırımcılar projemizle ilgileniyor ve kendileri ile görüşüyoruz. İletişim faaliyetlerine de Eylül sonu itibarıyla başlıyoruz. Yakın zamanda tüm dünyanın konuştuğu, tanıdığı bir platform haline gelmek istiyoruz. Böylece, Türkiye pazarından da %0,5’lik pay almayı, globalde ise Türkiye’deki ciromuzun 4 katı kadar bir ciroyu hedefliyoruz. Hastalara baştan sona kadar kişiselleştirilmiş bir tedavi süreci sunuyoruz. Uçak biletinden, seyahat sigortasına; havalimanından otele, otelden hastaneye yapılacak transfer sürecinden tercümanlık hizmetine kadar her detayın yer aldığı bir hizmet politikamız var. Sağlık kurumları ve sağlıklı yaşam otellerinin bir arada bulunduğu başka bir platform yok.”