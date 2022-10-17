Favori renginiz karakteriniz hakkında neler söyleyebilir?

SİYAH: UÇLARDA YAŞAYANLAR

Siyah renk severler denilince ilk akla gelenler içine kapanık, karamsar ya da özgür ve kendinden emin insan profili oluyor. Peki nasıl oluyor da iki farklı karakter tipi akla gelebiliyor? Bunun yanıtı, siyah rengin aslında en iddialı renk olmasında yatıyor.

Siyah seven insanlar; duygularını en derinden yaşayan insanlar oldukları için hırs, tutku, öz güven, karamsarlık gibi birçok farklı duyguyu içlerinde taşıyabiliyor. Özetle, siyah renk, hayatı uçlarda yaşayan insanların bize bir özetini sunuyor.