Favori renginiz karakteriniz hakkında neler söyleyebilir?
Bir insanı ya da doğrudan kendinizi nasıl tanımlarsınız?
İnsanların sevdiği filmlerin, müziklerin karakterleri hakkında bazı ipuçları verdiği inkar edilemez bir gerçek. Renkler de sundukları özelliklerle, insanların hayat tarzına ve karakterine dair bazı ayrıntıları öğrenebilmemizi sağlar.
İşte, renkler ve temsil ettikleri...
SİYAH: UÇLARDA YAŞAYANLAR
Siyah renk severler denilince ilk akla gelenler içine kapanık, karamsar ya da özgür ve kendinden emin insan profili oluyor. Peki nasıl oluyor da iki farklı karakter tipi akla gelebiliyor? Bunun yanıtı, siyah rengin aslında en iddialı renk olmasında yatıyor.
Siyah seven insanlar; duygularını en derinden yaşayan insanlar oldukları için hırs, tutku, öz güven, karamsarlık gibi birçok farklı duyguyu içlerinde taşıyabiliyor. Özetle, siyah renk, hayatı uçlarda yaşayan insanların bize bir özetini sunuyor.
KIRMIZI: CIVIL CIVIL BİR PROFİL
Kırmızı renk denilince elbette akla ilk olarak heyecan ve tutku geliyor. Favori rengi kırmızı olan kişiler, hiç kuşkusuz oldukça dışa dönük insanlardır. Çünkü kendilerini fark ettirmeyi, fark edilmeyi severler...
Bu insanlar, bir ortamın merkezi olmayı tercih etmeye yatkındırlar.
MAVİ: DUYGUSAL VE MESAFELİ
Mavi renk duygusallığın sembolü olarak bilinir. Favori rengi mavi olanlar, oldukça kendine dönük, insanlarla arasına aslında hep bir mesafe bırakan kişilerdir.
Bu insanlar, sanatçı kişiliğe bu nedenle oldukça dönüktürler. Çünkü mavi insanı dış ortamdan uzaklaştıran ruhani bir renk tonudur.
TURUNCU: DİNAMİK VE NEŞELİ
Turuncu renk en dikkat edilmesi gereken renklerden biridir. Favori rengi turuncu olan insanlar arkadaş canlısı, hayat dolu, aşk dolu insanlar olarak bir duruş sergilerler.
Bu insanlar aslında turuncunun dinamizmine ait kişiler olarak da değerlendirilebilir.
YEŞİL: HUZURUN PEŞİNDE
Doğanın rengi olan yeşili seven insanlar genel olarak sakin görünseler de aslında içlerinde sakladıkları savaşçı bir yapıları da vardır. Favori rengi yeşil olan insanlar huzur peşinde koşarlar. Çünkü yeşil sevenler manevi bir arayış içerisinde olurlar.
SARI: MOTİVASYONUN RENGİ
Sarı rengi sevenler canlı kıpır kıpır bir yapıya sahiptirler.. Motivasyonları güçlü olan bu insanlar insanlarla etkileşimde olmaktan hoşlanırlar. Favori rengi sarı olan insanlar sosyal insanlardır. İletişim becerileri de oldukça yüksektir.
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