Favori renginiz karakteriniz hakkında neler söyleyebilir?

cumhuriyet.com.tr
17 Ekim 2022 Pazartesi, 16:57
<p lang="en-US" align="left"><span lang="en-US">Bir insanı ya da doğrudan kendinizi nasıl </span>tanımlarsınız<span lang="en-US">? </span></p> <p lang="en-US" align="left"><span lang="en-US">İnsanların sevdiği filmlerin, müziklerin karakterleri hakkında bazı ipuçları verdiği inkar edilemez bir gerçek. </span>Renkler de sundukları özelliklerle, insanların hayat tarzına ve karakterine dair bazı ayrıntıları öğrenebilmemizi sağlar. </p> <p lang="en-US" align="left">İşte, renkler ve temsil ettikleri...</p>

Bir insanı ya da doğrudan kendinizi nasıl tanımlarsınız?

İnsanların sevdiği filmlerin, müziklerin karakterleri hakkında bazı ipuçları verdiği inkar edilemez bir gerçek. Renkler de sundukları özelliklerle, insanların hayat tarzına ve karakterine dair bazı ayrıntıları öğrenebilmemizi sağlar. 

İşte, renkler ve temsil ettikleri...

<p lang="en-US" align="left"><strong> SİYAH: UÇLARDA YAŞAYANLAR</strong></p> <p lang="en-US" align="left"><span lang="en-US">Siyah renk severler denilince</span> i<span lang="en-US">lk akla gelenler içine kapanık, karamsar </span>ya da özgür ve kendinden emin insan profili oluyor. Peki n<span lang="en-US">asıl oluyor da iki farklı karakter</span> tipi<span lang="en-US"> akla </span>gelebiliyor<span lang="en-US">? </span>Bunun yanıtı, s<span lang="en-US">iyah </span>rengin <span lang="en-US">aslında en iddialı </span>renk olmasında yatıyor<span lang="en-US">. </span></p> <p lang="en-US" align="left"><span lang="en-US">Siyah </span>seven insanlar; <span lang="en-US">duyguları</span>nı<span lang="en-US"> en derinden yaşayan insanlar </span>oldukları için hırs, tutku, öz güven, karamsarlık gibi birçok farklı duyguyu içlerinde taşıyabiliyor. Özetle, siyah renk, hayatı uçlarda yaşayan insanların bize bir özetini sunuyor.</p>

SİYAH: UÇLARDA YAŞAYANLAR

Siyah renk severler denilince ilk akla gelenler içine kapanık, karamsar ya da özgür ve kendinden emin insan profili oluyor. Peki nasıl oluyor da iki farklı karakter tipi akla gelebiliyor? Bunun yanıtı, siyah rengin aslında en iddialı renk olmasında yatıyor.

Siyah seven insanlar; duyguları en derinden yaşayan insanlar oldukları için hırs, tutku, öz güven, karamsarlık gibi birçok farklı duyguyu içlerinde taşıyabiliyor. Özetle, siyah renk, hayatı uçlarda yaşayan insanların bize bir özetini sunuyor.

<p lang="en-US" align="left"><strong> KIRMIZI: CIVIL CIVIL BİR PROFİL</strong></p> <p lang="en-US" align="left"><span lang="en-US">Kırmızı renk denilince </span>elbette akla ilk olarak heyecan ve tutku geliyor. <span lang="en-US">Favor</span>i <span lang="en-US">rengi </span>kırmızı <span lang="en-US">olan </span>kişiler, <span lang="en-US">hiç kuşkusuz oldukça dışa dönük insanlardır. </span>Çünkü k<span lang="en-US">endilerini fark ettirmeyi, fark edilmeyi severler.</span>..</p> <p lang="en-US" align="left">Bu insanlar, bir ortamın merkezi olmayı tercih etmeye yatkındırlar.</p>

KIRMIZI: CIVIL CIVIL BİR PROFİL

Kırmızı renk denilince elbette akla ilk olarak heyecan ve tutku geliyor. Favori rengi kırmızı olan kişiler, hiç kuşkusuz oldukça dışa dönük insanlardır. Çünkü kendilerini fark ettirmeyi, fark edilmeyi severler...

Bu insanlar, bir ortamın merkezi olmayı tercih etmeye yatkındırlar.

<p lang="en-US" align="left"><strong>MAVİ: DUYGUSAL VE MESAFELİ</strong></p> <p lang="en-US" align="left"><span lang="en-US">Mavi renk duygusallığın </span>sembolü olarak bilinir<span lang="en-US">. Favori rengi </span>mavi <span lang="en-US">olanlar, oldukça kendine dönük, insanlarla arasına aslında hep bir mesafe bırakan </span>kişilerdir.</p> <p lang="en-US" align="left">Bu insanlar, <span lang="en-US">sanatçı kişiliğe bu nedenle oldukça dönüktürle</span>r<span lang="en-US">.</span> Çünkü m<span lang="en-US">avi insanı </span>dış ortamdan uzaklaştıran ruhani <span lang="en-US">bir renk tonudur.</span></p>

MAVİ: DUYGUSAL VE MESAFELİ

Mavi renk duygusallığın sembolü olarak bilinir. Favori rengi mavi olanlar, oldukça kendine dönük, insanlarla arasına aslında hep bir mesafe bırakan kişilerdir.

Bu insanlar, sanatçı kişiliğe bu nedenle oldukça dönüktürler. Çünkü mavi insanı dış ortamdan uzaklaştıran ruhani bir renk tonudur.

<p lang="en-US"><strong> TURUNCU: DİNAMİK VE NEŞELİ</strong></p> <p lang="en-US" align="left"><span lang="en-US">Turuncu renk en dikkat edilmesi gereken </span>renklerden biridir<span lang="en-US">. Favori rengi turuncu olan insanlar arkadaş canlısı, hayat dolu, aşk dolu insanlar olarak bir duruş sergile</span>rler.</p> <p lang="en-US" align="left">Bu insanlar aslında turuncunun dinamizmine ait kişiler olarak da değerlendirilebilir.</p>

TURUNCU: DİNAMİK VE NEŞELİ

Turuncu renk en dikkat edilmesi gereken renklerden biridir. Favori rengi turuncu olan insanlar arkadaş canlısı, hayat dolu, aşk dolu insanlar olarak bir duruş sergilerler.

Bu insanlar aslında turuncunun dinamizmine ait kişiler olarak da değerlendirilebilir.

<p lang="en-US" align="left"><strong>YEŞİL: HUZURUN PEŞİNDE</strong></p> <p lang="en-US" align="left"><span lang="en-US">Doğanın rengi </span>olan yeşili seven insanlar genel olarak sakin <span lang="en-US">görünseler de aslında içlerinde sakladıkları savaşçı bir yapıları</span> da<span lang="en-US"> vardır.  Favori rengi yeşil </span><span lang="en-US">olan insanlar huzur peşinde koşarlar. </span>Çünkü yeşil<span lang="en-US"> sevenler manevi bir arayış içerisinde olurlar.</span></p>

YEŞİL: HUZURUN PEŞİNDE

Doğanın rengi olan yeşili seven insanlar genel olarak sakin görünseler de aslında içlerinde sakladıkları savaşçı bir yapıları da vardır.  Favori rengi yeşil olan insanlar huzur peşinde koşarlar. Çünkü yeşil sevenler manevi bir arayış içerisinde olurlar.

<p lang="en-US" align="left"><strong> SARI: MOTİVASYONUN RENGİ</strong></p> <p lang="en-US" align="left"><span lang="en-US">Sarı rengi sevenler canlı kıpır kıpır bir yapıya sahiptirler.. Motivasyonları güçlü olan bu insanlar insanlarla etkileşimde olmaktan hoşlanırlar. Favori rengi sarı olan insanlar sosyal insanlardır. İletişim becerileri de oldukça yüksektir.</span></p>

SARI: MOTİVASYONUN RENGİ

Sarı rengi sevenler canlı kıpır kıpır bir yapıya sahiptirler.. Motivasyonları güçlü olan bu insanlar insanlarla etkileşimde olmaktan hoşlanırlar. Favori rengi sarı olan insanlar sosyal insanlardır. İletişim becerileri de oldukça yüksektir.

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