Hayatınız ters yöne saptığında kendinizi nasıl toparlayabilirsiniz?

Sonsuza kadar yatağın içinde kalmak istediğin bir noktada hayat sana sadece kötü hissettirir. Daha iyi bir yolu hakettiğinin farkındasın ancak yolu bulmakta zorlanıyorsun. Yeni bir başlangıç yapmak zorlaştığında işleri biraz kolaylaştırmak adına neler yapabileceğini düşünüyorsan önce kendinden başlamalısın. Peki ama nasıl?

Yaşamın inişli çıkışlı olduğunu çok kez duyduk ancak bunun bir denge halinde olmadığı zamanlar hakkında bilgi veren pek olmadı. Her şey yokuş aşağı gidiyorsa öncelikle yalnız olmadığınızı bilmelisiniz. Birçoğu o yollardan geçti, geçecek ya da geçmek üzere…