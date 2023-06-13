Hayatınız ters yöne saptığında kendinizi nasıl toparlayabilirsiniz?
Bazen ne kadar uğraşırsan uğraş, her şey ters gidiyormuş gibi hissedebilirsin. Bununla birlikte, çok daha iyi bir seçenek, hayatınızı düzeltmenin yollarını aramak, yeni bir başlangıç yapmak ve hatta belki yeni bir şeyler denemektir.
Sonsuza kadar yatağın içinde kalmak istediğin bir noktada hayat sana sadece kötü hissettirir. Daha iyi bir yolu hakettiğinin farkındasın ancak yolu bulmakta zorlanıyorsun. Yeni bir başlangıç yapmak zorlaştığında işleri biraz kolaylaştırmak adına neler yapabileceğini düşünüyorsan önce kendinden başlamalısın. Peki ama nasıl?
Yaşamın inişli çıkışlı olduğunu çok kez duyduk ancak bunun bir denge halinde olmadığı zamanlar hakkında bilgi veren pek olmadı. Her şey yokuş aşağı gidiyorsa öncelikle yalnız olmadığınızı bilmelisiniz. Birçoğu o yollardan geçti, geçecek ya da geçmek üzere…
İLK ADIM
Kendinizi kaybolmuş hissediyorsanız ve hayatınızdan memnun değilseniz, bu noktaya neyin yol açtığını öğrenmek kendinize yapabileceğiniz en büyük iyiliktir. İş yükün çok ağır, kırık bir kalple baş başa kaldın, geçim sıkıntısına dayanacak gücün kalmadı ya da birden çok yükü taşıyan modern zamanın cesur şövalyelerinden birisin.
Yola çıkmadan önce sizi yıpratan her ne ise önce teşhisi koyun. Bu sayede neler olup bittiğinin farkında olarak, sorunu nasıl çözeceğinizi belirleyebilir ve kendinizi yeniden mutlu etme konusunda etkili bir başlangıç yapabilirsiniz.
DUYGULARINIZI ANLAYIN
Bazen hayatınızda nedensizce mutlu hissedebilirsiniz. Diğer zamanlarda, sadece eğlenceli bir şey yaptığınız için tatmin olmuş duygusuna kapılırsınız. Bazen de kara bulutlar sadece sizin üstünüzdedir ve gitmek bilmez. Bu noktada unutmayın ki bastırdığınız tüm duygularla yüzleşmeden, duygularınızı sağlıklı bir zemine oturtamazsınız. Ünlü şair Şükrü Erbaş’ın da dediği gibi ‘Ey gönül haresi keder, insan kendinden ne kadar uzağa gider...’
Özetle, duygularınızı anlamak, onların nereden geldiğini bilmenize yardımcı olur. Ayrıca, daha iyi hissetmek için ne yapmanız gerektiği konusunda size bir fikir verir.
SAĞLIKLI MÜCADELE VERMEK
Duygularınızla nasıl başa çıkacağınızı öğrenmek, "Kendimi zihinsel ve duygusal olarak nasıl düzeltirim" sorusunun yanıtlanmasına da yardımcı olabilir. Yapmanız gereken tek şey, stresli veya bunalmış olduğunuzda edindiğiniz küçük alışkanlıkların zihinsel ve duygusal sağlığınızı da etkileyebileceğini anlamaktır.
Daha sağlıklı başa çıkma alışkanlıkları edindiğinizden emin olun, örneğin, kendinize acımak yerine spor yapmayı veya günlük tutmayı deneyin. Size yardımcı olduğunu düşündüğünüz bir şey bulun.
RUTİNİNİZİ DEĞİŞTİRİN
Herkes rutinini değiştirmeyi sevmez ve bu anlaşılabilir bir durumdur. Rutinler, bize bir normallik hissi (özellikle bu çalkantılı zamanlarda) ve hatta istikrar hissi verir, ancak bazen rutinde yapılan bir değişiklik zihinsel ve duygusal sağlığınız için harikalar yaratabilir.
Yakınınızdaki bir parkta akşam yürüyüşüne çıkarsanız, bugün farklı bir parkta koşu yapmayı deneyebilirsiniz. Tüm değişikliklerin büyük olması gerekmez.
DEĞİŞTİREMEYECEKLERİNİZİ KABULLENİN
Bir tür dayanışma grubu olarak bilinen Adsız Alkolikler (AA) ile ilişkilendirilen bir dua vardır ve şöyle der: “… bana değiştiremeyeceğim şeyleri kabul etmem için sükûnet, değiştirebileceğim şeyleri değiştirebilmem için cesaret ve bilgelik ver.’’
İşte tüm nokta buradaki farkı anlamakta saklı. Değiştirmeye gücünüz yetiyor mu? Henüz bu sorunun cevabını kendinize sormadıysanız, hayatın belirsizliğini de sırtınıza yüklenmişsiniz demektir çünkü insan kendi sınırlarını kabul etmediği derecede kaygı, depresyon ve utanç hissiyle boğuşur.
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