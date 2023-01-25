Negatif ruh halini bitirecek 5 öneri

Yayınlanma: 25 Ocak 2023 - 15:01

Güncelleme: 25 Ocak 2023 - 15:30

Hayatın karmaşık ve trajik tarafında yalnız değilsin. Kötü bir süreçten geçiyorsun ya da bir bitişin başında yeni bir düzenin kıyısındasın. İnsanların seni anlamadığını düşünüyorsun daha da kötüsü ise her şeyi kafanda büyüttüğünü söyleyen birileriyle çoktan konuştun. Bir süre sorun yokmuş gibi sürünerek de olsa sistemde var olmaya devam ettin ama devam edemediğin zaman, bir sorun olduğunu anladın.

Hayat bazen beklemediğin kadar yorucu ve yıpratıcı olabilir hatta yaşadığın süreç belki tahmin edebileceğinden çok daha can acıtıcı oldu. Bir ilişkinin bitimi, bir kayıp, ailevi ya da kendinle savaştığın sorunlar…

Her şeyin kötü gittiğini düşünüyorsanız toparlanmanıza yardımcı olabilecek birkaç önerimiz var.

1) YIKICI İNSANLAR VE İLİŞKİLERDEN UZAKLAŞ

Mutsuz etmek, üzmek, dibe çekmek için bilinçli ya da bilinçsiz sizi alaşağı eden insanlar... Teşhisi zor, uzak durmak yorucu. Bir insanın sizi manevi olarak kötü etkileyip, etkilemediğini anlamak için sohbetlerinizi gözden geçirin. Karşınızdaki kişiye sorunlarınızı açtığınızda sizi ne kadar dinliyor, yargılıyor? Daha da önemlisi yanından ayrıldıktan sonra nasıl hissediyorsunuz?

Kendinizi suçluyorsanız ve konuşmadan önceki ruh halinizden daha kötü bir hale büründüyseniz büyük ihtimalle sizi zehirleyen ve beslemeyen bir ilişkidesinizdir. Kendinize inanmadığınız bir süreçteyseniz böyle dönemlerde bilhassa zehre değil, panzehre ihtiyacınız vardır.

2) KLİŞE OLMASININ BİR SEBEBİ VAR: HAVA ALIN

Kendini yineleyen klişelerden olduğu düşünülse de sıradaki iki öneri, basit olmasının yanı sıra iyi bir ruh hali için büyük bir etki sağlıyor. İlk olarak havasız ve boğucu ortamlarda kalmamalısınız. Eğer bulunduğunuz ortam iyi havalandırılmıyorsa olabildiğince dışarıda olmaya çalışın. Vücudunuzda birçok bölgeye iyi etki eden temiz hava ruhunuz için de birebir. Mutluluk hormonu diye bilinen serotonin salgısı temiz hava ile aktive olur. Öte yandan bol oksijenli ortamlar beynin ihtiyaç duyduğu enerjiyi sağlama gücüne sahiptir.

3) KARANLIK DÜŞÜNCELERİ SÜPÜRÜN!

Bu yazı okuduğunuzda pozitif olmanızı sağlayacak şekilde kaleme alındı ancak kesinlikle dürüst olarak. O yüzden kabul edelim temizlik hiçbir zaman keyif alınacak bir aktivite olmadı ve olmayacak. Klişe olabilir ama evinizi temizlemenin kafanızı da temizlemenize yardımcı olduğu doğru. Ve bu bilimsel olarak kanıtlanmıştır! Bir İngiliz gazetesinde yayımlanan bir araştırmaya göre, haftada bir 20 dakikalık aktif temizlik, stresi azaltmak ve depresyondan kurtulmak için oldukça etkili.

4) ENERJİNİZİ ŞİKÂYET EDEREK BOŞA HARCAMAYIN

Son zamanlarda her şeyden şikâyet eden bir insan haline gelmiş olabilirsiniz. Hatta çevreniz negatifliğinizden dolayı sizden şikâyet ediyor ya da siz de kendinize katlanamaz bir hale geldiniz. Hiçbir şey yolunda gitmediğinde moralimiz ve enerjimiz en düşük seviyededir. Buna bir de geç kalmalar eklenir. Ancak hava durumuna, market kuyruğuna ya da otobüsün 5 dakika gecikmesine dair gereksiz ağıt yakmanıza gerek yok. Moralinizi bozan durumları, yüksek sesle dile getirmeyin.

5) DEVAM ET...

Bazen bulunduğunuz girdaptan çıkmak zordur. İlham noktalarınız, motivasyon kaynaklarınız tükenmiş olabilir ancak mutsuz da olsanız hayat devam ediyor. Çoğunlukla işe yarayan tavsiyeler, sizde bir etki göstermemiş olabilir. İnsanların hayat yolculuğu çok farklıdır, başarı ya da paranın sizi mutlu etmemesine üzülmeyin. İlham veya mutluluk kaynağınızı henüz bulamadığınız gerçeği, bulmayacağınız anlamına gelmiyor. Bazen gidişat kötü de olsa oyuna bir şekilde devam etmek gerek. Çıkamadığınız girdaptan sorumlu olmadığınız gibi, ‘Ne olacağım’ sorusuyla tükenmek de iyi bir fikir değil.