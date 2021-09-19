Haftanın güncel çocuk kitapları...

19 Eylül 2021 Pazar, 00:01

Cebimde Bilmeceler - Dilimde Bilmeceler / Sema Günaydın Çınar / Resimleyen: Hatiye Garip / Final Kültür Sanat Yay. / 40 s. / 6+ / 2021.

Birbirinden eğlenceli ve merak uyandıran onlarca bilmece. Çevremizi kuşatan nesnelere bir de şirin mi şirin söz / sözcük oyunlarıyla bakmak eğlenceli olduğu kadar dilimizin incelikleriyle tanışmak anlamında da hoşluklar barındırıyor. Sözcüklerin kılavuzluğunda dünyamızı keşfe çıkmanın zevkiyle bir çırpıda okunuveriyor. Sema Günaydın Çınar’ın eğlenceli oyunlarına Hatiye Garip pastel renklerle bezediği zarif resimleriyle katılmış. Avucumuza sığacak boyutlarda iki küçük kitap! Bakın bakalım bilmecelerin hepsini bilecek misiniz?

Şarkılı Küçük Irmak / Mustafa Ruhi Şirin / Resimleyen: Serap Deliorman / Turkuvaz Yay. / 160 s. / 10+ / 2021.

Hepimizin masalları var; dinlediğimiz, düşlediğimiz, uydurduğumuz... Mustafa Ruhi Şirin, masal dinlemeden yaşamış çocukluğunu. Masallarla ilk buluşması okul kitaplarında yer verilenlerle olmuş. Ama onları oyunlarına katmayı başarmış. Dahası var; okuduğu ne varsa arkadaşlarına, ağaçlara, kedilere ve düşsel arkadaşına da anlatmış. Okurken, yazarken şarkılı küçük bir ırmağa dönüşmüş masalları. “Güzelliğin Sesi”, “Keloğlan’ın Sevinci” ve “Şarkılı Küçük Irmak” bölümlerinden oluşan bu yapıtta yer yer dizelerle kurulmuş bir anlatım da çalıyor kapınızı. Sıcak, içten bir anlatımla kendinizi bir anda şarkı söyleyen bir derenin kıyısında buluyorsunuz. Serap Deliorman’ın resimleri mi? Tek kelimeyle harika!

Bir Şey Söyle / Peter H. Reynolds / Çev. Berrak Kayaoğlu / Altın Kitaplar / 36 s. / 4+ / 2021.

Söylediğimiz yerde sorun kalmıyor, belki de sorun orada başlıyor. Ne ki hangi yöntemle olursa olsun bir şey söylemeliyiz. Bir şey söylemek, orada olduğumuz, bir fikrimiz/ düşüncemiz olduğu anlamını taşıyor çünkü. Ve hepimiz, hepimizin söyleyeceklerine muhtacız. Üstelik bağırmak, mükemmel olduğuna inandığımız şeyler bulmak zorunda da değiliz söylemek için. Gördüğümüzü, tanık olduğumuzu, bulduğumuzu, fark ettiğimizi, dilek ve isteğimizi dahası karşı çıkışımızı dile getirmeliyiz ki daha başka, daha barışçıl bir dünya olsun yaşadığımız. Çünkü düşündüklerimiz esin verebilir, değiştirebilir, iyileştirebilir.

Güzelim Öyküler / Roberto Piumini / Resimleyen: Valentina Salmaso / Çev. Bahar Ulukan / Can Çocuk / 123 s. / 9+ / 2021.

Yapıt “Mart Sesleri” öyküsüyle açılıyor. Koro şefi annenin bebeği uyku nedir bilmeyince olanlar oluyor, tempo yitiyor. Çözümü, koroyu oluşturan çocuklar buluyor. Daha ilk öykünün ilk tümcelerinde okuru kucaklayan sıcaklık öyküler boyunca okurun yanı başında yürüyor. Sonra “renkli denizkabukları cücesi”, ve renkleri gören görme engelli küçük kız. Kralın heykelleri ve zorbalıkla başa çıkmanın akıl dolu yolunu izleyen sanatçı... Gündelik ilişkilerimizde ortaya çıkan, kimisi incir çekirdeğini doldurmazken büyüttüğümüz sorunlar... Aklımız sıra kestirmeden bulduğumuz çözümler! Duyma yetisini yitiren öğretmenlerine sahip çıkan çocuklar ne çok şey anlatıyor!