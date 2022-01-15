15 Ocak 2022 Cumartesi, 00:01

Devlet dışı silahlı örgütlerin başka ülkelerin hükümetleri tarafından desteklenmesi uluslararası ilişkilerde tarih boyunca önemli bir stratejik yaklaşım olarak uygulanmıştır. Devletleri buna iten sebepler nelerdir? İsyancı gruplar bu devletlerle işbirliği içinde olmayı neden tercih eder?

Belgin Şan Akca, kitabında kullandığı Devlet Dışı Silahlı Örgütler (DDSÖ) veri seti yoluyla, devlet dışı silahlı örgütlerin, devletlerle kurdukları işbirliklerinin hem örgütler hem de devletler tarafından yapılan karşılıklı seçme sürecinin sonucu ortaya çıktığını iddia ediyor.

Devletler arası ilişkilerin ve ayrıca devletler, silahlı örgütler ve diğer olası destekçiler arasındaki etnik, dini ve ideolojik yakınlıkların oynadığı rolü, 355 devlet seçim vakası ve 342 örgüt seçim vakası ile ortaya koyuyor.

Bu bağlamda örgütlerin de uluslararası ilişkilerde devletlerin tercihlerinden bağımsız olarak kendi başlarına var olabilen ve dış politikayı derinlemesine etkileyen temel aktörler olduklarını gösteriyor.

Maskeli Devletler: Silahlı Örgütlere Sağlanan Devlet Desteğinin Nedenleri / Belgin Şan Akça / Koç Üniversitesi Yay. (KÜY) / 294 s.