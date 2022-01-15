‘Maskeli Devletler’
Belgin Şan Akca, Maskeli Devletler: Silahlı Örgütlere Sağlanan Devlet Desteğinin Nedenleri adlı incelemesinde (Koç Üniversitesi Yayınları), kullandığı Devlet Dışı Silahlı Örgütler (DDSÖ) veri seti yoluyla, devlet dışı silahlı örgütlerin, devletlerle kurdukları işbirliklerinin hem örgütler hem de devletler tarafından yapılan karşılıklı seçme sürecinin sonucu ortaya çıktığını iddia ediyor.
Devlet dışı silahlı örgütlerin başka ülkelerin hükümetleri tarafından desteklenmesi uluslararası ilişkilerde tarih boyunca önemli bir stratejik yaklaşım olarak uygulanmıştır. Devletleri buna iten sebepler nelerdir? İsyancı gruplar bu devletlerle işbirliği içinde olmayı neden tercih eder?
Belgin Şan Akca, kitabında kullandığı Devlet Dışı Silahlı Örgütler (DDSÖ) veri seti yoluyla, devlet dışı silahlı örgütlerin, devletlerle kurdukları işbirliklerinin hem örgütler hem de devletler tarafından yapılan karşılıklı seçme sürecinin sonucu ortaya çıktığını iddia ediyor.
Devletler arası ilişkilerin ve ayrıca devletler, silahlı örgütler ve diğer olası destekçiler arasındaki etnik, dini ve ideolojik yakınlıkların oynadığı rolü, 355 devlet seçim vakası ve 342 örgüt seçim vakası ile ortaya koyuyor.
Bu bağlamda örgütlerin de uluslararası ilişkilerde devletlerin tercihlerinden bağımsız olarak kendi başlarına var olabilen ve dış politikayı derinlemesine etkileyen temel aktörler olduklarını gösteriyor.
Maskeli Devletler: Silahlı Örgütlere Sağlanan Devlet Desteğinin Nedenleri / Belgin Şan Akça / Koç Üniversitesi Yay. (KÜY) / 294 s.
Video Haberler
- Kağıthane'de feci olay: Döverek metrelerce sürükleyip...
- Tantunicide skandal görüntüler
- 'AKP'liyim, açım' dedi; salondan atıldı
- Türkiye bunu da gördü
- Akaryakıt zammından sonra yurttaşlar isyanda
- Enes'i ölüme götüren Nurcular nasıl örgütleniyor?
- Maskesiz grubu uyarınca tartışma çıktı
- Habertürk, Akşener'in yayınını neden kestiğini açıkladı
- Artık 1 kutusuna 116 TL ödenecek
- CHP'nin Cumhurbaşkanı adayını açıkladı
En Çok Okunan Haberler
- Uzman diyetisyen 'doğru bilinen yanlışları' anlattı
- MHP'de deprem yaratacak istifa
- Bülent Ersoy’dan ilk açıklama geldi
- MSB Anıtkabir Komutanı'nı görevden aldı
- 'Cumhurbaşkanına hakaret' davasında eleştiri vurgusu
- Enes'in annesi ilk kez konuştu
- Bakan Varank'tan Gökbakar'a tepki
- 10 toksik ebeveyn davranışı
- AKP, park alanını dini tesis alanına kattı
- 'Ucuz ekmek' saldırısı: Dağıtım sırasında vurdular