Muallem: ‘Sınırlarımı genişletmek istedim’

04 Ocak 2022 Salı, 00:02

2002’den itibaren Türkiye’de yaşamaya başlayan müzisyen, besteci ve eğitmen Yinon Muallem, şimdilerde kendi biyografisinden yola çıkarak yazdığı kitabıyla farklı bir maceraya yöneldi. Yayınlanmış on müzik albümü ve perküsyon eğitimi üzerine bir worksop albümü olan müzisyenin Türkiye’de yayınlanan ilk kitabı olan İstanbul - Tel Aviv, Paloma Yayınevi’nden çıktı. Aslında hem bu kitap hem de roman olan ikinci bir kitabı (Deep Inside a Broken Violin) daha önce İsrail’de yayınlanmıştı. Kendisiyle hem kitabı hem de gündeme dair düşüncelerini paylaşmasını istedik.

- Bugüne kadar sizi daha çok albümleriniz, Türkiye’de ve yurtdışında verdiğiniz konserleriniz ile tanıyorduk, yazarlığa geçişiniz nasıl oldu?

Kendimizi ifade etmek için sanatın evrensel tarafı belirleyici oluyor, yani görsel olarak, edebi olarak veya besteci olarak farklı şekillerde düşüncelerimizi ifade etmeye çalışmak, ben de sanırım sınırlarımı genişletmek istedim, hepsi bu.

OTOBİYOGRAFİK BİR YOL HİKÂYESİ

- Bu kitap bir otobiyografik nitelikte, okuyucular neler bulacak?

Bu bir yolculuk hikayesi aslında, kendi hikayemden yola çıkarak yazdım, iyi, kötü ne yaşadıysam bugüne kadar, etkilendiğim, ilham aldığım veya yaşadığım sürprizler mesela ne varsa dürüstlükle, içtenlikle anlatmaya çalıştım. Adı İstanbul - Tel Aviv ama daha çok İstanbul bölümü ağırlıkta çünkü uzun yıllardır ailem ile burada yaşıyorum, artık Türk vatandaşıyım ve ister istemez hayatımla ilgili şeyler de İstanbul’da şekilleniyor.

Ancak İsrail’de önemli çünkü ailemden hala yaşayanlar orada, arkadaşlarım var ve büyüdüğüm yerleri unutmam mümkün değil, iki farklı coğrafyada farklı kültürlerin içinde bu bir zenginlik aynı zamanda, bilenler olacaktır, müziğimde Türk müziği, roman müziği, hint, azeri, ortadoğu ezgilerinden etkiler vardır çoğu zaman, hepsi bir biçimde yaptığınız işlere yansıyor. Kitap’da haliyle bu etkilendiğim farklı kültürlerin bir yansımasını içeriyor.

- Aslında İstanbul - Tel Aviv dışında İsrail’de yayınlanmış bir romanınız daha var, yazarlık serüveniniz devam edecek mi ve bu romanı da Türkiye’de çıkacak mı?

Şimdilik bilemiyorum ama yazmaya devam ediyorum, ikinci kitabı da çıkarmak isterim şartlar elverdiği zaman.

- Kitabın basılacağı zaman tüm dünyada pandemi dönemi başladı ve hepimizin hayatı çok etkilendi farklı anlamlarda, siz neler yaşadınız bu dönem?

Evet, kitabın çıkışı pandemi süreci ile çakıştı ve oldukça etkilendik, iş ve sağlık anlamında herşeyin bu kadar tepetaklak olduğu bir zaman daha yaşamadık. Geleceğin neler getireceği çok belli olmamakla beraber insan ailesine ve yaşadığı ortama tutunuyor en çok. Şanslıyım ki müstakil, bahçeli sakin bir ortamda yaşıyorum, bu süreçte bunun faydası moral olarak iyi oldu. Ancak iş olarak tam anlamıyla durduk, müzik yapan kişiler olarak bu hazırlıklı olunabilecek bir şey değildi tabii ki, bunu tecrübe ettik. genelde sessizlik hakimdi, kendi kabuğumuza çekildik, yaşanılan bu zor zamanların sanata yansıması kaçınılmaz olarak kendini gösterecektir, konuyla ilgili belirsiz bir sürecin içindeyiz halen.

- Yakınlarda belli olan projeler ve etkinlikler olacak mı?

Elbette var, pandemi dönemi önce bir single kaydettim ‘Heal’ adında, bu süreçte yaptığım bir beste bu, sonra başka besteler eklendi yeni bir albüm kaydediyorum şimdi. Bir iki aya kadar tamamlanacak, adı Norvegian Oud (Beatles’ın bir şarkısına gönderme) albümü Alman plak firması Galileo etiketiyle yayınlanacak. Ayrıca Anadolu Müzik Kültürleri Derneği işbirliği ile zoom üzerinden perküsyon ve ud üzerine online dersler veriyorum, 28 Ekim’de başlıyor, 4 haftalık. Pandemi döneminde ‘Heal’ adında yeni bir şarkı kaydettim, video linki: https://www.youtube.com/watch?v=8g4hzErmzrk

ANILARA ESİN OLAN BESTELER

YİNON MUALLEM: 2002’den itibaren Türk eşi ve iki çocuğu ile beraber İstanbul’da yaşayan uluslararası müzisyen Muallem’in kurucusu olduğu TaKi Dum trio projesinde kendisi dışında Hakan Gürbüz ve İsmail Altunbaş’dan oluşuyor.

Aralarında Kudsi Erguner, Erkan Oğur, Göksel Baktagir, Derya Türkan, Tüluğ Tırpan, Elif Çağlar, Ömer Faruk Tekbilek, Ross Daly, Areti Ketime, Mor Karmasi gibi farklı türlerde başarılı müzisyenler ile birlikte çalışan Muallem; hem Türkiye’de hem de dünyada önemli birçok festivalde, farklı mekanlarda başarılı konserlere imza atıyor.

Yinon Muallem’in yayınlanmış on albümü, perküsyon eğitimi üzerine bir albümü ve yurt dışında yayınlanmış bir romanı da (Deep Inside a Broken Violin) bulunuyor. Yazarın İstanbul - Tel Aviv kitabında yer verdiği anılarının esin kaynağı olduğu besteleri şu adresten dinlenebilir: www.yinonmusic.com/istanbul-telaviv

İstanbul - Tel Aviv: Kültürleri Birleştiren Bir Müzisyenin Yolculuğu / Paloma Yayınevi / 216 s.