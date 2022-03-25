Mustafa Kemal Atatürk ve Türk Havacılığı
Emekli Hava Kurmay Albay Cengiz Tatar’ın Mustafa Kemal Atatürk ve Türk Havacılığı - İstikbal Göklerdedir (Galeati Yayıncılık) adlı incelemesi sekiz bölümden oluşuyor: “Havacılığın Tarihçesi, Türk Havacılık Tarihi, Milli Mücadelede Türk Askeri Havacılığı, Büyük Taarruz’da Türk Havacılığı, Mustafa Kemal Atatürk ve Türk Havacılığı, Türk Hava Harp Sanayinin Kuruluşu, Hava Harp Sanayi’nde Özel Teşebbüs Çalışmaları, Türkiye’de Sivil Havacılığın Kuruluşu”.
Emekli Hava Kurmay Albay Cengiz Tatar, TESUD (Türkiye Emekli Subaylar Derneği) Konak Şube Başkanı. TESUS Genel Merkezi’nde de yöneticiydi, kayyum başkan ve yönetim kurulunu görevden alana kadar. Tatar, aynı zamanda bilim doktoru; doktorasını tarih alanında yaptı. Birçok süreli yayında makalesini görmek, okumak olanaklı.
Tatar’ın yakın zaman önce önemli bir incelemesi yayımlandı; Mustafa Kemal Atatürk ve Türk Havacılığı (Galeati Yayıncılık). Atatürk’ün veciz sözü “İstikbal Göklerdedir” üst başlığını taşıyan kitap sekiz bölümden oluşuyor:
“Havacılığın Tarihçesi, Türk Havacılık Tarihi, Milli Mücadelede Türk Askeri Havacılığı, Büyük Taarruz’da Türk Havacılığı, Mustafa Kemal Atatürk ve Türk Havacılığı, Türk Hava Harp Sanayinin Kuruluşu, Hava Harp Sanayi’nde Özel Teşebbüs Çalışmaları, Türkiye’de Sivil Havacılığın Kuruluşu”.
Kitabın sonunda bir Sonuç ve Değerlendirme ile fotoğraflar ve Kaynakça yer alıyor. Kaynakça’da kitap için 51 kitap vb. yayına, 11 makaleye başvurulduğu görülüyor. Ayrıca gazete ve dergilerin yanında önemli sivil ve askeri resmi arşiv araştırmaları da söz konusu. Çoğu Atatürk’ün de yer aldığı 21 fotoğraf da konu hakkında fikir verici.
Tatar’ın 344 sayfalık kitabında kitabında tarih birbirinden ilginç bilgilerle aktarılıyor. İnönü ve Sakarya ile Büyük Taarruz’daki Milli Mücadele Havacılığı pratiği, Türk Tayyare Cemiyeti, Türk Kuşu ve THK’nın kuruluş serüveni, Dünyanın ilk kadın savaş pilotu Sabiha Gökçen’in ilkleri, Ankara rüzgar tüneli, ilk uçak ve motor fabrikalarının kuruluşu, Vecihi Hürkuş, İlk yerli uçak üreticisi Nuri Demirağ, Şakir Zümre, THY’nin kuruluşu kitapta yer alan pek çok konu başlığından bazıları.
Kitabı tüm okuyuculara başta da havacılık alanında çalışmış veya halen çalışmakta olan sivil ve askerlere, ayrıca havacılık tarihine ilgi duyanlara, TESUD üyelerine öneriyorum. Cengiz Tatar’ı bu arşivlik eserinden dolayı kutluyorum.
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