Vitrindekiler...

Nehir Kıyısı Kadınları / Heinrich Böll / Çev. İlknur İgan / Can Yay. / 240 s.

“Rüşvet alıyorlar, füzeler yağdırıyorlar, ölüme tapıyorlar – bunların hiçbiri yeni değil. Yeni olan şu: Kendilerini suçlu hissetmiyorlar.” Nobel Ödüllü yazar Heinrich Böll romanında okuyucuyu 1980’li yıllara, Bonn’da Ren Nehri kıyısındaki seçkin villalara götürüyor. Politikacıların, bankerlerin, aristokratların yaşadığı bu evlerde bu kez başroller ipleri elinde tutanlarda değil, iktidar oyunlarını ve entrikalarla dolu bir dönemi sorgulayan eşlerinde ve sevgililerindedir. İşledikleri suçları ve yolsuzlukları halktan büyük bir beceriyle saklayan aristokratlarla, geçmişteki suçlarının üstünü örterek liberal Almanya’ya uyum sağlayan eski Nazilerle, yozlaşmış bir düzenin maskeli aktörleriyle hesaplaşan Nehir Kıyısı Kadınları, savaş sonrası siyasetin karanlıkta kalan köşelerine ayna tutarken okuru etik bir hesaplaşmaya da davet ediyor.

Cumhuriyet Siyaset Veyaset / Doğu Silahçıoğlu / Ozan Yay. / 224 s.

Cumhuriyet-Siyaset-Vesayet; “cemaat vesayeti”, “ortak vesayeti”, “yargı vesayeti” ve “mafya vesayeti”nin görmezden gelindiği Türkiye'de, “Anayasal Düzen”in nasıl yok edilmek istendiğini ve yerine “Siyasal İslam Vesayet Düzeni”nin taşlarının nasıl döşendiğini anlatıyor. Çağdaş, laik Atatürk Cumhuriyetini yaşatmaya kararlı yurtseverlerin, hukuk ve demokrasi kuralları içinde kalarak yürüttükleri amansız mücadelenin aralıksız sürdüğü; Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin bir İslam Cumhuriyeti’ne dönüştürülme çabalarının, ülkede oluşan ve günden güne gelişen kurumsal ve toplumsal direnç karşısında giderek yok olduğu; Türk milletinin, Atatürk’ün önderliğinde kazanılan Kurtuluş Savaşı sonrasında kurduğu Türkiye Cumhuriyeti’ni yeniden eski güçlü anayasal yapısına kavuşturmak için yolunda kararlılıkla yürüdüğü açımlanıyor.

Edward Said'le Yeniden Başlamak: Entelektüel, Sürgün ve Şarkiyatçılık / Editör: Fırat Mollaer / İthaki Yay. / 528 s.

“Batı’nın sömürgeci zalimliklerini yöntemli bir biçimde ortaya koyarken ‘Doğululuğu’ teolojik köken gibi mi üstleneceğiz yoksa seküler bir başlangıç noktası mı saptayacağız?” sorusunun yanıtının irdelendiği kitapta, Türkiye’de Said imajlarının Said gerçekliğini çoktan geride bıraktığını ve onu yeniden yorumlamak için bu çalışmanın uygun bir kalkış noktası olduğunu vurgulanıyor. Bu bağlamda şarkiyatçılığa ek olarak, sürgün, entelektüel, müzik ve coğrafyadan eleştirel dünyevilik, söylem, hegemonya ve ideoloji sorunlarına, Madun Çalışmaları ve postkolonyalizm gibi ekollerle ilişkisine, Said düşüncesinin olanakları farklı veçheleriyle işleniyor. Mete Akbaba, Güneş Ayas, Tuncay Birkan, Yücel Bulut, Esra Can, Tuğba Ekinci, Yusuf Ekinci, Umut Kaya, Rumeysa Köktaş, Fırat Mollaer, Özge Özkoç, R. Radhakrishnan, Pınar Yurdadön kitaba yazı ve söyleşileriyle katkıda bulunan isimler.

Hepsini Okudunuz mu? / Memet Baydur / Kırmızı Kedi Yay. / 296 s.

Kitapta edebiyattan sinemaya, tiyatrodan müziğe, fotoğraftan tütüne, gündelik hayattan sanatın gündemine birçok konu Memet Baydur’un penceresinden derinlemesine yer alıyor. Okuruyla konuşuyor, tavsiyelerde bulunuyor, neler okuduğunu ve okuduklarından neler çıkardığını aktarıyor Baydur. Caz müziğinden yazdığı oyunlara, Beethoven’dan Truffaut’ya, Onat Kutlar’dan Ara Güler’e, Ahmet Hamdi Tanpınar’dan Nâzım Hikmet’e yazıya döktüğü her konu ve ismi kendine has yaklaşımıyla ele aldığı Hepsini Okudunuz mu?, çağdaş edebiyatımızın çalışkan oyun yazarından rengârenk denemeler.

Kör Dilenciler / Barış Güven / Papirüs Yay. / 208 s.

“Masal köylünün her şeyidir. Aynı masalı yüzlerce kez anlatıp, yüzlerce kez dinlediklerini sanırsın. Oysa masal değişir. Anlattığı aynıdır ancak hissettirdiği mevsime, saate ve hatta hasadın durumuna göre değişir.” Kör Dilenciler, her biri beklenmeyen şekilde sonuçlanan altı öyküden oluşan bir ilk kitap. Barış Güven, güçlü bir kurgu ve yalın bir dili çarpıcı sonlarla birleştiren öykülemiyle “kötülük”, “ahlak”, “adalet”, “cehalet”, “bencillik” gibi kavramların insan ruhuna etkilerini ruhani ve felsefi bir düzlemde yer yer masalsı bir anlatımla aktarıyor. “İyilik-kötülük“, “ahlak-adaletsizlik“, “insan sevgisi-kör çıkarcılık“ gibi karşıtlıklar, masal dünyasından kişilerin yaşam kesitleri ekseninde sunuyor.