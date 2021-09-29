YARIN günlerden Cumhuriyet Kitap!

29 Eylül 2021 Çarşamba, 00:04

- Cumhuriyet Kitap Dergi’nin YARIN yayınlanacak 1650. sayısının kapağında; Herkül Millas ile Özdemir İnce’nin yayına hazırladıkları Bütün Şiirleri (Sia Kitap) ile yapıtlarında krallık, satrapalık, komutanlık gibi hava cıva, bir var bir yok olduğunu düşündüğü ün, şan şeref gibi göz kamaştırıcı şeylerin peşinde koşan insanı merkeze almış bilge şair Konstantinos Kavafis yer alıyor. Çevirmenleri Millas ve İnce tarafından önsöz yerine Kavafis uzmanı yazar Stratis Tsirkas’ın tanıtma yazısının da alındığı kitapta, şairin Sular İdaresi’ndeki iş arkadaşlarından biriyle yapılmış bir söyleşi de yer alıyor. Ülker İnce’nin yazısı...

- Üçüncü sayfamızda, ‘Susan Sontag hatırlatıyor!’ başlıklı yazısıyla, Bilinç Tene Kuşanınca: Günlükler: 1964-1980 (Everest Yayınları) ve Ölüm Denizinde Yüzmek (Agora Kitaplığı) isimli yapıtları çevresinde usta yazar Susan Sontag’ı incelediği yazısıyla Feridun Andaç yer alıyor.

- M. Sadık Aslankara, ‘Göçmen dedikleri…’ başlıklı yazısında; öykü-roman gibi dramatik tabanlı anlatıların, artalanında göçmenliğe yer açsa da olguyu temel kişi-karakter bağlamında bir göçmenin yani tekil öznenin aracılığıyla bütünlediğini irdeliyor.

- Y. Bekir Yurdakul, Gudrun Mebs’in, on beş öyküsünden oluşan, büyük ailenin parçalanma sürecinde ortaya çıkan yeni fotoğrafa ve çekirdek ailenin çocukların yetişmesinde sıklıkla düştüğü açmazlara itirazını da işlediği kitabı Anneanne ile Frieder’i (Can Çocuk) merceğe alıyor.

- Nalan Arman, J.M. Coetzee’nin bir üçlemenin ilk kitabı olan, insanî olabilirliklerin alanında dolaşan, neresi olduğunu bilmediğimiz - İspanyolca konuşulan - bir ülkeye göç eden bir adamın ve onun yolda karşılaşıp koruyuculuğunu üstlendiği bir çocuğun hikâyesi romanı İsa’nın Çocukluğu’nu (Can Yayınları) inceliyor.

- Gamze Akdemir, Rahime Sarıçelik ile kadın teması önde olmakla birlikte, okuyucuyu kadını modern görünümlü bir ataerkillikle baskıladığının ve kendisinden uzaklaştırarak yalnızlaştırdığının farkına iş işten geçtikten sonra varmış bir erkeğin öyküsüyle buluşturduğu romanı Oğullara Mektuplar (Kaos Çocuk Parkı Yayınları) üzerine konuşuyor.

- Barış Doster, Deniz Berktay’ın, ABD, Sovyetler Birliği ve Ortodoksluk ilişkisini, ABD’nin Fener Rum Patrikhanesi’yle ilişkileri, Doğu Bloku ülkelerindeki dini yapılar, Vatikan’la ilişkiler ve Rus Ortodoks Kilisesi’ni merceğe aldığı Rusya-Batı Çatışmasında Fener Rum Patrikhanesi’ni (Cumhuriyet Kitapları) inceliyor.

- Okan Gökay Emgengil, Atilla Cemal Eşen’in, dinler tarihini sınıfsal açıdan mercek altına aldığı; tek tanrılı dinler Musevilik, Hıristiyanlık ve İslamiyet’in arka planlarını, birçok putperest pagan inancıyla ilişkilerini, Gnostisizm, Kabala öğretisi, Luvileri, Essenlileri, Katharları değerlendirdiği; İslamiyet’le ilgili Şeyh Şeyh Bedreddin, Mazdekiler, Karmatiler, Hallacı Mansur, Hasan Sabbah, Farabi, İbn-i Sina, İbn-i Haldun gibi muhalif akımları ve önemli kişileri okuyucuya sunduğu çalışması Dinlerin Sınıfsal Kökeni ve Din Üzerinden Siyaset’i (Berfin Yayınları) inceliyor.

- Nurduran Duman, Adil İzci’nin yayına hazırladığı, edebiyat tarihince arşivlenmiş ama birçoğu kitap dergi sayfaları arasında ayrı kalıp unutulmuş bir dolu anı çevresinde Sait Faik’in yaşamına ve edebi yönüne ilişkin görüntüler dizisi sunan yanı sıra okuyucuyu dönemin edebiyat ortamı, edebiyat insanları, sanat, gazete kişileriyle buluşturan Anılarda Sait Faik’i (Varlık Yayınları) inceliyor.

- Didem Gülçin Erdem, şiirlerinde insan-doğa ilişkisini merkeze alan Nihat Özdal ile Düğmeler ve Deri kitaplarının ardından Koordinatlar’la bütünlenen şiir üçlemesinin son kertesi Düğmeler, Deri, Koordinatlar (Kırmızı Kedi Yayınevi) üzerine konuşuyor.

- Caner Almaz, Prof. Peter N. Stearns’in, devrim niteliği taşıyan sanayileşmeye, başlangıcından gelişimine, ülke ve coğrafyaya göre şekil değiştirmesinden, gelecekte ulaşabileceği noktalara değin inceleyerek farklı bakış açılarından yaklaştığı Dünya Tarihinde Sanayi Devrimi’ni (Say Yayınları) inceliyor.

- Zeynep Bilgin, Prof. Emre Alkin’in, çok yönlü bir iktisadi değerlendirme yapmakla kalmayıp, Türkiye’nin ve dünyanın ekonomisine ilişkin çarpıcı bir bakış açısı da sunduğu incelemesi İktisattan Çıkış’ı (Destek Yayınları) değerlendiriyor.

- Hasan Akarsu, Hasan Öztoprak’ın, 1943-1999 yıllarında Adapazarı’nda, yurdumuzda ve dünyada yaşananlara tanıklık ettiği,; Halkevlerini, DP ile gelen yönetimin yanlışlarını, Deniz Gezmişlerin asılmasının yanlışlığını, onunla üniversitede okurken tanışan Arif’in üzüntüsünü, iki gencin aşk öyküsünü ve depremle yaşayan bir kuşağın acılarını başarıyla yansıttığı romanı Senin, Meliha’yı (Remzi Kitabevi) tanıtıyor.

- Vitrindekiler ve Mustafa Başaran’ın hazırladığı Bulmaca köşelerimiz düşün serüvenine davet etmeyi sürdürüyor.

İyi okumalar...

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