Bakan Koca'dan İstanbul uyarısı: Yüzde 90'ı '60 yaş ve üzeri' uyarısı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs nedeniyle İstanbul yoğun bakımda yatanlarla ilgili açıklamalarda bulundu. Buna göre, yoğun bakımda tedavi görenlerin yüzde 90'ı 60 yaş ve üzeri iken bunların yaklaşık yüzde 88'i aşısız veya aşısı eksik kişilerden oluşuyor.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'daki yoğun bakımlarda tedavi gören Covid-19 vakalarına ilişkin bir açıklama yaptı.
Twitter hesabından bir paylaşım yapan Koca, yoğun bakım servislerinde tedavi görenlerin yüzde 90'ı 60 yaş ve üzeri iken bunların yaklaşık yüzde 88'inin aşısız veya aşısı eksik kişilerden oluştuğunu açıkladı.
"HATIRLATMA DOZU UYARISI"
İşte Koca'nın açıklaması şöyle:
"İSTANBUL’DA yoğun bakımda tedavi edilen hastalarımızın %90’I 60 YAŞ ÜZERİDİR. Yaklaşık %88’İ AŞISIZ VEYA AŞISI EKSİK olan kişilerdir. İstanbul’daki bu seyir bize akılcı bir iyimserliğe sahip olabileceğimizi ama dikkatin şart olduğunu gösteriyor. Hatırlatma dozu aşımızı olmalıyız."
Koca'nın konuyla ilgili paylaştığı tweet:
İSTANBUL’DA yoğun bakımda tedavi edilen hastalarımızın %90’I 60 YAŞ ÜZERİDİR. Yaklaşık %88’İ AŞISIZ VEYA AŞISI EKSİK olan kişilerdir. İstanbul’daki bu seyir bize akılcı bir iyimserliğe sahip olabileceğimizi ama dikkatin şart olduğunu gösteriyor. Hatırlatma dozu aşımızı olmalıyız.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) February 7, 2022
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