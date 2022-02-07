Bakan Koca'dan İstanbul uyarısı: Yüzde 90'ı '60 yaş ve üzeri' uyarısı

07 Şubat 2022 Pazartesi, 19:17

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'daki yoğun bakımlarda tedavi gören Covid-19 vakalarına ilişkin bir açıklama yaptı.

Twitter hesabından bir paylaşım yapan Koca, yoğun bakım servislerinde tedavi görenlerin yüzde 90'ı 60 yaş ve üzeri iken bunların yaklaşık yüzde 88'inin aşısız veya aşısı eksik kişilerden oluştuğunu açıkladı.

"HATIRLATMA DOZU UYARISI"

İşte Koca'nın açıklaması şöyle:

"İSTANBUL’DA yoğun bakımda tedavi edilen hastalarımızın %90’I 60 YAŞ ÜZERİDİR. Yaklaşık %88’İ AŞISIZ VEYA AŞISI EKSİK olan kişilerdir. İstanbul’daki bu seyir bize akılcı bir iyimserliğe sahip olabileceğimizi ama dikkatin şart olduğunu gösteriyor. Hatırlatma dozu aşımızı olmalıyız."

Koca'nın konuyla ilgili paylaştığı tweet: