Bilim Kurulu Üyesi Özlü: Virüs, döngüsel hastalık halini alacak gibi duruyor
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, Omicron dalgasının kendi seyrinde devam ettiğini belirterek, “Salgın ve virüs bulaşmaya devam ediyor ama hastalık daha yönetilebilir bir hastalık ve kontrol altında sürüyor. Bu da biraz işin sıradanlaştığını gösteriyor. Virüs, döngüsel bir hastalık halini alacak gibi duruyor” dedi.
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, koronavirüste son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.
Salgındaki hastalığın daha yönetilebilir hale geldiğini kaydeden Prof. Dr. Özlü, “Eğer çok fazla vaka sayıları artarsa yoğun bakım yatağı bulmak, serviste yatak bulmakta zorluklar yaşanabilir. Bunu da ancak kişisel tedbirlerle önleyebiliriz. Maske, mesafe, kapalı alanlarda diğer insanlarla bir arada olamamak gibi tedbirlere uymakta fayda var. Okulların açılmasıyla beraber okul içinde öğrenciler arasında yayılım gündeme gelecek. Bu da süreci etkileyebilir, göreceğiz. Ama şunu söyleyebilirim, artık bu virüs karşısında daha güçlüyüz. Yani önceki gibi değil. Dünyada şu anda vaka sayıları neredeyse günlük 4 milyona yakın vaka çıkmaya başladı. Daha önceki dalgalanmalarda günlük 300 bin, 500 bin vaka çıkarken bile ölüm oranları, hastaneye yatış oranları çok çok daha fazlaydı. Şu an itibariyle bu vaka sayıları ile orantılı bir artış yok. Bu da hastalığın daha yönetilebilir hale geldiğini gösteriyor” diye konuştu.
‘VİRÜS DÖNGÜSEL BİR HASTALIK HALİNİ ALACAK GİBİ DURUYOR’
Virüsün daha yönetilebilir bir hastalık halini aldığını söyleyen Prof. Dr. Özlü, “Salgın devam ediyor, virüs bulaşmaya devam ediyor ama hastalık daha yönetilebilir bir hastalık ve kontrol altında sürüyor. Bu da biraz işin sıradanlaştığını gösteriyor. Bu dalganın artık sıradanlaşmakta olduğunu gösteriyor. Virüs döngüsel bir hastalık halini alacak gibi duruyor. Bence gösterge bu yönde. Yani zaman içerisinde grip gibi ya da soğuk algınlığı gibi sıradan bir solunum yolu enfeksiyonuna dönüşecek, inşallah böyle olur. Böyle olmasını bekliyoruz, umut ediyoruz. Ama şu anda tabi henüz daha bu noktada olmadığımızı söylemem lazım. Çünkü grip ile karşılaştırıldığında ölüm oranları 20 kat daha fazla. Dolayısıyla tedbirli olmak önemli” ifadelerini kullandı.
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