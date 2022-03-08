Korkutan araştırma: Covid-19’a yakalananın beyni küçülüyor

08 Mart 2022 Salı, 07:48

Türkiye de dahil birçok ülkede Covid-19 kısıtlamaları ve yasakları gevşetilirken dünyanın en prestijli kurumlarından Oxford Üniversitesi’nde yapılan bir araştırma corona virüsünün insan beynine ciddi hasar verdiğini ortaya çıkardı.

51-81 yaşları arasındaki 785 insanın beyin taramalarını inceleyen bilim insanları, bu kişilerin hastalıktan önceki ve sonraki beyin faaliyetlerini değerlendirdi. Araştırma sonucunda Covid-19 geçirenlerin beyin dokularının hasar gördüğü ve beynin koku ile bağlantılı olan bölgelerinin küçüldüğü ortaya çıktı.

ADINA “COVİD-19 BEYNİ” DEDİLER

Beynin hafıza ve koku ile ilgili bölümü olarak da bilinen gri bölgenin genişliği ciddi bir şekilde küçülürken uzmanlar genel olarak beyin boyutunun da azaldığına dikkat çekti.

MR sonuçlarında ciddi fark olan bireylerin hafıza kaybı yaşadıklarına da dikkat çekilirken araştırma Nature dergisinde yayınlandı. Bilim insanları bu duruma “Covid-19 beyni” yorumunu yaparken uzmanlar bu rahatsızlığın zaman içinde iyileşip iyileşmediğine dair bir bulguya rastlanmadığını duyurdu.

“BU KADAR NET SONUÇLARA ŞAŞIRDIK”

Bilim insanları Covid-19’un beyinde yarattığı tahribatın 10 yıl yaşlanmakla eş değer olduğunun da altını çizdi. 785 bireyin Covid-19 geçirmeden önceki MR sonuçlarını alan bilim insanları 38 ay sonra bu hastalardan 401’inin Covid-19 geçirdiğini açıklayarak bunların yeni MR sonuçlarını aldı. İki sonuçları karşılaştıran Gwenaelle Douaud isimli nörolog ve ekibi bu bulgulara erişti.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Douaud, “Beyinde bu kadar net farklılıklar olmasını görmek bizim için çok şaşırtıcı oldu. Beyin aslında bir plastik gibi kendini iyileştirebilir fakat bu konuda da incelemelerimiz devam edecek” dedi. Bilim insanları beynin orbitofrontal korteks ve parahipokampal jirus bölgelerinin hasar gördüğünün altını çizdi.