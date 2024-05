100. yılda gururla...

Yayınlanma: 07.05.2024 - 09:51

Güncelleme: 07.05.2024 - 09:54

Cumhuriyet gazetesinin 34 yıldır okuyucularla buluşmayı sürdüren en uzun soluklu ve öncü yayını Cumhuriyet Kitap Eki, 9 Şubat 1990 tarihinde yayın yaşamına başladı. Celal Üster’in yayın yönetmenliği ve Mürşit Balabanlılar’ın editörlüğünde bir yıl yayımlanan derginin yayın yönetmenliği görevini 1991 yılında Turhan Günay üstlendi. Günay, 26 yıl boyunca bu görevini sürdürdü. Tüm bu süre boyunca derginin sayfa sekreterliğini Dilek Akıskalı yaptı. Yıllar içinde sırasıyla Mehmet Çakır, Gamze Akdemir, Ali Bulunmaz, Eray Ak ve Mehmet S. Aman’dan oluşan bir editoryal ekiple yola devam edildi. Cumhuriyet Kitap Dergi’nin üçüncü yayın yönetmeni 1 Şubat 2019’da yaklaşık bir yıl süreyle Turgay Fişekçi olurken 2021 Ekim ayından itibaren yayın yönetmenliği görevini Gamze Akdemir ve sayfa sekreterliğini Bahadır Aktaş sürdürmektedir. M. Sadık Aslankara’nın "Kitaplar Adası" köşesi 21 yılla, Cumhuriyet Kitap Eki’nde Cevat Çapan’ın "Şiir Atlası"ndan sonraki en uzun erimli başlık oldu. Onu "Kitaplar Adası" köşesiyle Feridun Andaç takip etti. Adnan Binyazar, Öner Yağcı, Necdet Neydim, Y. Bekir Yurdakul, Ferda Fidan, Gültekin Emre, Emek Yurdakul, Mustafa Başaran gibi usta kalemler de bugün derginin sürekli yazarları olarak yetkin yazar ve yapıtları irdeledikleri yazılarıyla okuyucuları aydınlatmaya devam ediyorlar.

USTALAR GEÇİDİ!

Fethi Naci, Cevat Çapan, Melih Cevdet Anday, Sennur Sezer, Muzaffer Uyguner, yıllar içinde yazın ve yayın dünyasında öncü rolünü pekiştiren Cumhuriyet Kitap Eki’nin sürekli yazarları arasında yer alan usta isimlerden sadece birkaçıydı zira onların dışında uzun soluklu yayın yolculuğu boyunca Cumhuriyet Kitap Eki’nin sayfalarında inceleme ve söyleşileriyle yer almış usta yazarlarımız saymakla bitmez. Kuşkusuz ismini eksik bırakacaklarımız olacak fakat bunu göze alarak başlıca isimleriyle sayarsak; Melih Cevdet Anday, Vedat Günyol, Yaşar Kemal, Oktay Akbal, Tahsin Yücel, Muzaffer Buyrukçu, Ferit Egü, Tarık Dursun K., Server Tanilli, Özdemir İnce, Ülker İnce, Ataol Behramoğlu, Dr. Mehmet Alev Coşkun, Erdal Atabek, Şükran Soner, Mine G. Kırıkkanat, Işık Kansu, Mustafa Balbay, Orhan Bursalı, Emre Kongar, Celal Üster, Füruzan, Asuman Kafaoğlu Büke, Enis Batur, Osman Şahin, Feyza Hepçilingirler, Eray Canberk, Erendiz Atasü, Zeynep Oral, Evin İlyasoğlu, Işıl Özgentürk, Behiç Ak, Üstün Dökmen, Gamze Akdemir, İlker Mumcuoğlu, Adnan Özyalçıner, Cemil Kavukçu, Atilla Birkiye, Nuri Dikeç, Ahmet Özer, Ayşe Kıran, Zeynel Kıran, Sema Kaygusuz, Nuran Özyer, Ahmet Cemal, Metin Celâl, Oğuz Demiralp, Mavisel Yener, Aytül Akal, Necati Tosuner, Gülten Dayıoğlu, Onur Bilge Kula, Alper Akçam, İbrahim Yıldırım, Ahmet Ümit, Ayşe Kulin, Turgut Özakman, Oya Baydar, Haydar Ergülen, Deniz Banoğlu, Ali Bulunmaz, Eray Ak, Erdem Öztop, Mehmet Hakkı Suçin, Z. Doğan Koreli, Işık Öğütçü, Metin Fındıkçı, Sercan Ünsal, Sabri Gürses, A. Celal Binzet, Tahsin Şimşek, Aydın Ilgaz, Mustafa Gazalcı, Ahmet Arpad, Selçuk Altun, İlknur Özdemir, Fuat Sevimay,

DERGİCİLİKTE BİR EKOL!

Cumhuriyet Kitap Eki ilkeleriyle daima örnek oldu. Yetişkin ve çocuk edebiyatından şiire, uzak-yakın tarihten ekonomiye, siyasete, her alandan yerli ve yabancı bir yazar ve yapıtın sayfalarda yer almaları için kıstaslar hiç değişmedi: Doğru bir Türkçe, sağduyulu bir dil, kurgu, anlatım. Atatürk’ün izinde Cumhuriyet’in temel değerlerinin ışığında hareket ettiği yayın yaşamında nitelikten ödün vermeden pek çok yazara ve yayıncıya güç verdi, yolunu açan Cumhuriyet Kitap Eki, onların okuyucularla aktif bir etkileşimde bulunmalarını sağladı. Yazarların yedekli basımlar, sayfa sayılarının değişkenliği ve sıralı yoğunluk nedenleriyle beklemeyi göze alarak yayınlanmak, okuyucuların da koleksiyonlarının yeni halkasına kavuşmak için gün saydıkları bir yayın organı olmayı sürdüren Cumhuriyet Kitap Eki, sağduyudan uzak övgüsel bir dile asla geçit vermedi. Ustaları olduğu kadar genç yeteneklere de sayfaları açtı. Yayınladığı her eleştiri, tanıtım ve söyleşiyle okuyucuları yetkin kitaplar ve yazarlarıyla doyurucu bilgiler ve bulgular eşliğinde buluştururken, sayfalarında yer vererek referans olduğu kitapların yazarlarına da yol gösterdi, yüreklendirdi. Her sayısıyla ses getirdi, ciddiyetle takip edildi. Bugün yine ülkenin önemli kalemleri 1990 yılının Şubat ayında çıktığı yolculuğunda bugün 1800’üncü sayısına yaklaşan Cumhuriyet Kitap Eki’nde yazı ve eleştirileriyle yer almaya devam ediyorlar. Eleştiri, inceleme ve söyleşileriyle yazın dünyasında bir ekol olan Cumhuriyet Kitap Eki, gururla kutladığımız 100. yılda okuyucularını kurucumuz ve ölümsüz liderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün izinde, ustalarla olduğu kadar özellikle yetkin genç kalemlerle de buluşturmayı, Türk ve Dünya Edebiyatı’na tanık etmeyi ve yayıncılık dünyasına katkıda bulunmayı sürdürüyor. Cumhuriyet Kitap Eki olarak bizler, aydınlanmanın, çağdaşlaşmanın, Atatürk’ün gazetesi, ilk sayısı 7 Mayıs 1924 tarihinde yayımlanan Cumhuriyet gazetesinin emekçileri; dergiye önce editör son 4 yıldır da yayın yönetmeni sıfatıyla toplamda çeyrek yüzyılı aşkın emek vermiş ben Gamze Akdemir, sayfa tasarımcımız Bahadır Aktaş, Baskı Yayın Koordinatörümüz Hasan Hüseyin Eren, Reklam Genel Müdürümüz Esra Bozok’un yönetimindeki reklam-ilan servisinden arkadaşlarımız, Ali Eren’in yönetimindeki düzeltme servisinden arkadaşlarımızla birlikte siz değerli okuyucularımızı usta yazarların kaleminden incelemeler, söyleşiler, tanıtımlarla dopdolu, her biri ses getiren, koleksiyonluk sayılarla 100. yılda da buluşturmaya devam edeceğiz.