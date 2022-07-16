15 Temmuz 2022'de hangi filmler vizyona girdi? Bu hafta gösterime giren filmlerin konusu nedir?

16 Temmuz 2022 Cumartesi, 12:52

15 Temmuz 2022'de 3 yeni film vizyona girdi. "Külahıma Anlat", "Babil-i Cin", "Zehir Zemberek" filmleri bu hafta seyircilerin beğenisine sunuluyor.

HANGİ FİLMLER VİZYONA GİRDİ?

"Zehir Zemberek"

Azerbaycan yapımı "Zehir Zemberek", bir bıçaklı saldırıdan sonra arkadaşları Şakir ile Rana'nın yardımlarıyla hayatına dönen Adil'in değişen yaşamını konu ediniyor.

Orkhan Mardan ve Taleh Yüzbeyov'un yönetmen koltuğuna birlikte oturduğu film, hem komedi hem de drama türünü hikayede bir araya getiriyor.

Filmin oyuncu kadrosunda Taleh Yüzbeyov, Leman Merrih ve Nezaket Heyderova yer alıyor.

"Külahıma Anlat"

Kahramanmaraş'ta çekilen ve kentin dünyaca ünlü markası maraş dondurmasının konu edinildiği "Külahıma Anlat" filmi bu hafta seyircilerin beğenisine sunuluyor.

Dedesi zamanından beri aile işi olan dondurmacılığı sürdürmek için Kahramanmaraş'a dönen Mert'in başından geçenleri anlatan filmde, Okan Karacan, Tuğba Özay, Max Bendo, Naci Taşdöğen ve Ahmet Dursun oynuyor.

"Babil-i Cin"

Haftanın tek korku türündeki yapımı "Babil-i Cin"in yönetmenliğini Ahmet Yaşar Gümüş üstleniyor.

Film, cinlerin kendisine musallat olmasıyla kabus dolu günler geçiren bir kadının hikayesini ele alıyor.



