16. Contemporary Istanbul, salgın sonrası ilk uluslararası fuarını yapacak

02 Ekim 2021 Cumartesi, 04:00

Çağdaş sanatın en çok ilgi gören etkinliklerinden Contemporary Istanbul (CI), Akbank ana sponsorluğunda 5-6 Ekim’de önizleme ve 7-10 Ekim tarihleri arasında ise genel ziyarete açılacak. CI, bu yıl alışıldığı gibi Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda değil, Tersane İstanbul’da yapılacak.

Contemporary Istanbul, salgın süreci sonrası ilk uluslararası fuarını yapacak. Önceki fuarlarda nadir olarak açık havada eserler sergilenirken bu fuarda açık alanlar çok daha fazla kullanılacak. CI’da 57 galeri ve kurum, sanatçılar, koleksiyonerler, uluslararası basın ve sanatseverler ağırlanacak. 16. edisyon için bilet fiyatları, tam 150 TL ve öğrenci 80 TL olarak belirlendi.

İKİNCİ 15 YIL...

Contemporary Istanbul Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güreli, basın toplantısında yaptığı konuşmada, ikinci 15 yıl vurgusu yaptı. Güreli, “Contemporary Istanbul olarak Haliç’in tarihsel önemini ve kültüre olan katkısını çağdaş sanatla birlikte ifade etmeye hazırlanıyoruz. 16. yılımızda yaptığımız bu mekân değişikliği ile ikinci 15 yılımıza başlıyoruz. Bunu salt bir mekân değişikliği olarak değil, CI olarak kendimize belirlediğimiz hedeflerimizin ilk adımı olarak değerlendirebiliriz. Yeni dönemde, Contemporary Istanbul’un ülkemiz için öneminin farkındayız ve bunu farklı projelerle sürdürebilirliği içine alan yeniliklerle büyütüyoruz. CI, bu yıl 16. edisyonunda çağdaş sanatı, kültür ve sanat yaşamını şehirle birleştirirken, daha aktif ve daha kapsayıcı bakış açısıyla yenilenmiş bir fuar olarak geleceğe bakıyor” dedi.

‘BİR ETKİNLİKTEN FAZLASI’

Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı Dinçer ise şu mesajı iletti: “İstanbul’da sanat sezonunun başladığının habercisi olan Contemporary Istanbul’un şehrimizin dinamik çağdaş sanat ortamını daha da körükleyeceğine inanıyorum. Contemporary Istanbul bizim için belirli tarihlerde olup biten bir etkinlikten daha fazlası. Bu özel etkinliğin bugüne kadar önemli oluşumlara ve sanatçılara esin kaynağı olduğuna inanıyorum. Bunda Akbank olarak katkımız olduğunu bilmek bize gurur veriyor.”

SANATSEVERLER NELER GÖRECEK?

Sanatseverler, 30 sanatçının büyük ölçekli iş ve heykellerin yer aldığı “The Yard” açık alan yerleştirmesinde, ölçekli işler üretmek için kumaşı tercih eden Rachel Hayes’in enstalasyonunu, sanatın sürdürülebilirliğine dikkat çeken “Gelecek için Bayraklar” sergisini, 100 yaşındaki heykelci: İlhan Koman sergisini (Sonsuz Sütun 1975, Yürüyen Derviş ve iki isimsiz eser olmak üzere demir, çelik ve ahşap gibi metallerden üretilmiş dört heykel sergilenecek), 15 kadın sanatçının yer aldığı Akrasia sergisini, Sıtkı Kösemena “Dönüşümler” sergisi ile 1970’lerden başlayan siyah-beyaz Bodrum fotoğraflarını, Burhan Doğançay ile Ekrem Yalçındağ’ın eserlerinin birbirlerine dokunuşları sergisini hafta boyunca fuar alanında görme fırsatı bulacak. Ayrıca 31. yaş gününü kutlayan Akbank Sanat Caz Festivali kapsamında Tersane İstanbul’daki fuar alanında caz konserleri de yapılacak.

