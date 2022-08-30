Başkentte dev bayraklı '30 Ağustos' korteji
Ankara'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100'üncü yıl dönümü kutlamaları kapsamında, TBMM'den Ulus'taki eski meclis binasına kortej yürüyüşü düzenlendi. Kortejin önünde dev Türk bayrağı açılırken, arkada Atatürk'ün büyük boy posteri yer aldı.
Başkentte Zafer Bayramı'nın 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen kortej yürüyüşüne Kara, Hava, Deniz Kuvvetleri ve Jandarma Genel Komutanlığı'ndan askerler ile çeşitli kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.
Kortejde askeri birlikler, polis ekipleri, mehter takımı ile Osmanlı ve Cumhuriyet dönemine ait askeri kıyafetler giyen askerler de yer aldı. TBMM tören alanında toplanan kortej, Atatürk Bulvarı'nı takiben Ulus'taki eski meclis binasına kadar yürüdü.
DEV ATATÜRK PORTRESİ
Geçit töreni boyunca yol kenarında bulunanlar, Türk bayraklarıyla polis ve askerlere sevgi gösterisinde bulunup alkışladı. Kortejin önünde dev Türk bayrağı açılırken, arkada Atatürk'ün büyük boy posteri yer aldı.
Yürüyüş, Ulus'taki eski meclisin önünde son buldu.
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