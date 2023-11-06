90 Yaşındaki çiftçi 68 yıldır köyünde olan gelişmelerin günlüğünü tutuyor

Yayınlanma: 06.11.2023 - 17:02

Güncelleme: 06.11.2023 - 17:35

90 yaşındaki Halim Ayran, Ardahan merkeze bağlı Akyaka köyünde yaşıyor. Geçimini hayvancılıkla sağlayan Ayran’ın hayatı 1954 yılında askere gittiği zaman değişti. Ayran, bir yıl askerlik yaptıktan sonra arkadaşının parasını yatırmak için bankaya gittiği gün kendisine verilen takvime arkadaşının parasını yazdıktan sonra günlük tutmaya başladı. Ayran, o günden bu güne yaklaşık 68 yıldır günlük tutarak önemli gelişmeleri not ediyor.

BANKADA VERİLEN TAKVİMLE BAŞLADI

Halim Ayran, bulduğu takvimlere köyden göç edenler başta olmak üzere; elektriğin geldiği zamanı, yeni doğanları ve ölenleri yazdığını söyleyerek şöyle devam etti:

"1954 yılında askere gittim. Bir yıl askerliğimi yaptıktan sonra arkadaşımın parasını yatırmak için bankaya uğradım. Bankada bana bir takvim verdiler ve o takvime arkadaşımın parasını yazdım. Ondan sonra önemli anları yazmaya başladım. Günlük ne yaparsam, nereye gidersen gördüğüm ve duyduğum önemli anları bu yaşıma kadar yazmaya devam etti. Günlüklerimi matbaanın çıkardığı yıllık takvimlere yazıyordum. Ama son yıllarda bu takvimler çıkarılmayınca başka takvimlere yazamaya başladım. Notlarıma; köyümüzden göç hangi tarihte başladıysa o günden bu güne göç edenleri tek tek yazmaya başladım" dedi.

"BİZ DÜNYADAN GİDER OLDUK, KALANLARA SELAM OLSUN"

Eskiden 67 vilayeti gezdiğini söyleyen Ayran, şimdi ise 90 yaşında olduğunu, yaşı nedeniyle gezemediğini ve köyünde yaşamaya devam ettiğini söyledi.

İlerleyen yaşına rağmen günlük yazmaya devam ettiğini söyleyen Ayran, "Biz dünyadan gider olduk, kalanlara selam olsun. Bizim için hayır dua kılanlara selam olsun. Ecel büker belimizi, söylerken dilimizi, hasta iken halimizi soranlara selam olsun. Gider olduk dostluğumuza, sele verilir kastimize, cenaze için üstümüzde duranlara selam olsun. Bizden de bizi tanıyan bilen herkese selam olsun" diyerek duygularını ifade etti.