Oscarlı besteci Hans Zimmer, Suudi Arabistan Milli Marşı'nı yeniden besteleyecek

Yayınlanma: 23.01.2025 - 13:27

Güncelleme: 23.01.2025 - 13:28

Suudi Arabistan Genel Eğlence Kurumu Başkanı Turki Al Şeyh, dünyaca ünlü besteci Hans Zimmer ile heyecan verici projeler üzerinde çalıştıklarını duyurdu. Al Şeyh, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda Zimmer’in Suudi milli marşının yeni bir yorumunu hazırladığını ve ülke temalı başka projelere de imza atacağını açıkladı.

Paylaşımında, "Bugün, zamanımızın en büyük müzisyenlerinden biri olarak kabul edilen efsane Hans Zimmer ile tanıştım. Gelecekte gün ışığına çıkacak birçok proje hakkında uzun uzun tartıştık," ifadelerini kullanan Al Şeyh, Zimmer’in Suudi Arabistan’dan ilham alarak "Arabistan" adlı özel bir müzik parçası üzerinde çalışacağını da belirtti.

Zimmer ile aynı zamanda Suudi Arabistan’ın Riyad Sezonu kapsamında düzenlenecek bir müzikal üzerine fikir birliğine vardıklarını ifade eden Al Şeyh, Zimmer’e "Yermuk Savaşı" temalı Khaled bin Al-Walid filmi hakkında bilgi verdiklerini ve film müziği için iş birliği yapma olasılığını konuştuklarını açıkladı.

Hans Zimmer’in, Suudi Arabistan’a ve halkına duyduğu hayranlığı dile getirdiğini aktaran Al Şeyh, ünlü bestecinin ülkedeki nezaket ve cömertlikten çok etkilendiğini ve ailesiyle birlikte Suudi Arabistan’ı yeniden ziyaret etmek istediğini de paylaştı.

HANS ZİMMER KİMDİR?

Dünyaca ünlü Alman besteci ve müzik yapımcısı Hans Zimmer (1957-günümüz), Karayip Korsanları serisi, Gladyatör, Aslan Kral, Da Vinci Şifresi, Melekler ve Şeytanlar ile Sherlock Holmes gibi Hollywood’un gişe rekorları kıran 100’den fazla filmin müziklerini bestelemesiyle tanınıyor.

Almanya’nın Frankfurt am Main kentinde doğan Hans Zimmer, genç yaşta Londra’ya taşınarak burada müzik kariyerine adım attı. Klavye ve synthesizer çalarak başladığı müzik yolculuğu, Birleşik Krallık’taki çalışmalarının ardından Amerika Birleşik Devletleri’ne taşınmasıyla hız kazandı. Zimmer, DreamWorks stüdyolarında film müziği bölümünün başına geçti ve kurduğu Remote Control Productions şirketiyle birçok besteciye ilham kaynağı oldu.

Elektronik müzik seslerini geleneksel orkestra düzenlemeleriyle ustalıkla birleştiren Zimmer, bu alanda kendi tarzını yarattı.

Zimmer’ın kariyerindeki dönüm noktası, 1988 yapımı Rain Man filmi oldu. Hollywood yönetmeni Barry Levinson, film müziklerini besteleyecek birini ararken, eşi Zimmer’ın A World Apart adlı Apartheid karşıtı dram için hazırladığı film müziğinden etkilenerek onu tavsiye etti. Levinson, Zimmer’ı projeye dahil etti ve bu film Zimmer’ın uluslararası alanda tanınmasını sağladı.

1992 yılında The Power of One filmi için Afrika’ya giderek yerel koroları ve davulları müziklerine taşıyan Zimmer, bu yenilikçi çalışmasıyla dikkat çekti. Disney’in ilgisini çeken Zimmer, 1994 yapımı Aslan Kral filminin müziklerini besteledi. Bu çalışmasıyla En İyi Müzik (Orijinal Müzik) dalında Akademi Ödülü, Altın Küre ve iki Grammy ödülüne layık görüldü.

2000’li yıllarda Black Hawk Down, Gladiator, The Last Samurai, The Da Vinci Code ve The Simpsons Movie gibi büyük yapımların müziklerini besteleyen Zimmer, Christopher Nolan’ın Batman Begins ve The Dark Knight filmlerinde de James Newton Howard ile birlikte çalıştı.

Hans Zimmer, sinema tarihinin en etkileyici film müziklerine imza atarak pek çok ödül kazandı. Aslan Kral filmindeki çalışmaları, 1997 yılında bir Broadway müzikali olarak uyarlandı ve bu müzikal 1998’de En İyi Müzikal dalında Tony Ödülü aldı.