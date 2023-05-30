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Altın Palmiyeli Film: Bir Düşüşün Anatomisi

Altın Palmiye'nin sahibi yönetmenliğini Justine Triet'in yaptığı Bir Düşüşün Anatomisi oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.05.2023 - 17:01
Altın Palmiyeli Film: Bir Düşüşün Anatomisi
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Yönetmenliğini Justine Triet'in yaptığı Anatomie d'une chute Fransa yapımı bir dram filmi. Filmin senaristliğini Justine Triet ve Arthur Harari üstleniyor. 76. Cannes Film Festivali'nde "Altın Palmiye Ödülü"nü yapımın yönetmeni aldı.  Triet, Cannes Film Festivali'nde "Altın Palmiye" kazanan üçüncü kadın yönetmen oldu. 

BİR DÜŞÜŞÜN ANATOMİSİ'NİN KONUSU

Alman bir yazar olan Sandra; kocası Samuel ve 11 yaşındaki görme engelli oğulları Daniel ile Fransız Alpleri’nde ücra bir dağ evinde yaşamaktadır. Samuel gizemli koşullarda ölünce, soruşturma bunun intihar mı yoksa cinayet mi olduğunu belirleyemez.

BİR DÜŞÜŞÜN ANATOMİSİ'NİN OYUNCU KADROSU

Filmin kadrosunda; Sandra Hüller, Arthur Harari, Milo Machado Graner, Swann Arlaud, Jehnny Beth, Samuel Theis, Antoine Reinartz, Sophie Fillières, Saadia Bentaïeb gibi isimler yer alıyor. 

FİLMİN VİZYON TARİHİ

Film Fransa'da 23 Ağustos 2023'te vizyona girecek.


76. Cannes Film Festivali Anatomie d'une chute Altın Palmiye Bir Düşüşün Anatomisi Justine Triet'

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