Aranan Adam (Wanted Man) filminin konusu ne? Aranan Adam filminin oyuncuları kim?

Aranan Adam filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Aranan Adam filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Aranan Adam filminin konusu ne? Aranan Adam filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.06.2024 - 09:45
Aranan Adam (Wanted Man) filminin konusu ne? Aranan Adam filminin oyuncuları kim?
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Aranan Adam filminin yönetmen koltuğunda Dolph Lundgren oturuyor. Peki, Aranan Adam filminin konusu ne? Aranan Adam filminin oyuncuları kim? 

ARANAN ADAM FİLMİNİN KONUSU NE?

Bir kartel çatışması birkaç DEA görevlisini öldürdüğünde, yaşlanan bir polis memuru bir görgü tanığı bulmalı ve ona sınırın ötesine kadar eşlik etmelidir. Ancak saldırının Amerikan güçleri tarafından yapıldığını öğrendiğinde artık hangi tarafa güveneceğini bilemez.

ARANAN ADAM OYUNCULARI

  • Dolph Lundgren
  • Kelsey Grammer
  • Michael Paré

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