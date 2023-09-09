Ayvalık Şiir Buluşması’nın onur konuğu Güven Turan

Yayınlanma: 09.09.2023 - 13:25

Güncelleme: 09.09.2023 - 13:29

Sadece yazdığı eserlerle değil İngiliz- Amerikan edebiyatı alanında yaptığı çevirilerle de Türk edebiyatına kıymetli eserler kazandıran, uzun bir süredir ödüllere katılmayan Güven Turan, Dalyan ile 1979 Türk Dil Kurumu Roman Ödülü’nü, Düş Günler ile 1990 Yunus Nadi Öykü Kitabı Ödülü’nü, Bir Albümde Dört Mevsim ile 1991 Yunus Nadi Şiir Kitabı Ödülü’nü, Cendere ile 2004 Altın Portakal Şiir Ödülü’nü, Süregelen ile 2005 Memet Fuat Deneme Ödülü’nü aldı.

Edebiyatta eleştiri ve incelemeye de çok önem veren Güven Turan, son çevirisi Jay Parini'nin “Şiir Neden Önemlidir?”(Yapı Kredi Yayınları 2022) ile şiir, dil, şiirin anlamı ve zihinler ile hayatları değiştirme gücü üzerine derin bir incelemeyi Türkçe'ye kazandırdı.

Şair, yazar, çevirmen Gültekin Emre’nin moderatörlüğünde gerçekleşecek etkinliğe edebiyat ve şiir alanında kitapları olan Acem Özler, Ayşe Nâlan, Aytekin Karaçoban, Bedri Karayağmurlar, Bülent Güldal, Didem Gülçin Erdem, Tozan Alkan da katılacak.

Buluşmada Haydar Ergülen’in şiirlerinden yaptıkları “İdiller Gazeli” ile tanınan Tozan Alkan & Özge Cengiz’in şiirli müzik dinletisi de izlenecek.