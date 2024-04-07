Başak Yavuz ‘Raum 610’ (Rumi Sounds)
Bilirsiniz, bir plak 250 adet gibi cüzi bir sayıda basılınca zaman içinde kıymete biner ve koleksiyonerler tarafından aranır hale gelir. Ancak Başak Yavuz’un “Raum 610” adlı plağının mana ve ehemmiyetini açıklayan şey bu değil. Bu plak zamana ihtiyaç duymadan, daha şimdiden gerçek bir hazine.
İstanbul’dan New York’a oradan Berlin’e uzanan hayat yolculuğunda çok iş yapmış, hepsinde farkını ortaya koymuştu besteci, solist, eğitmen, aranjör, radyocu, yapımcı Başak. Türlerin kurallarına uyum esareti gibi bir kalıbı çoktan aşmış; yegâne yaratım alanının özgürlüğünden geçtiğini keşfetmişti. Albüme Sebastian Böhlen, Martin Krümmling, Max Leiß, Christian Müller, Korhan Erel, Maria Christina & Jessie Monk ile Magnus Schriefl eşlik ediyor.
Başak’ın özgün (karmaşık gibi
görünse de sade) bir dünyası
var; bir dünya ama içinde sayısız
paralel evren. Onun müziğini
lügata sığdırarak tarif etmek
pahasına söylenecek şey: Hem
her şey hem hiçbir şey...
Ararsanız müzik tarihinden
sayısız referans bulabilirsiniz
albümde ama yine de bambaşka
bir ifadeye sahip olduğunu ilk dinleyişte
fark edeceksiniz. Nefes alıyor, keyif verdiği
kadar keyif alıyor bu albüm. Yeni değil,
yenilikçi... Yıllar sonra değil, şimdi bilelim
kıymetini.
BARIŞ BÖLÜKBAŞI ‘G-I’ (CONCENT ID PRODUCTİON)
Sanatın diğer dallarına ve muhtelif düşünce disiplinlerine ilgi duyarak, onlardan ilham alarak müzik yapan müzisyenlere karşı özel ilgim var. Hele bir de bu edebiyat ise… Kocaeli Üniversitesi GSF Müzik Bölümü’nde öğretim görevlisi olan, piyasada da bazı isimlerin arkasında dinlediğimiz gitarcı Barış Bölükbaşı’nın, sekiz parçadan oluşan 20 dakikalık “G-I” isimli albümünün esin kaynağı Leyla Erbil’in “Zihin Kuşları” kitabı.
Bu enstrümantal bir albüm; sadece açılışında yer alan “Leyla” sözlü. “Uçar aklımın kuşları” dizeleriyle başlayan şarkı, Barış’ın usta yazarımıza olan hayranlığını “Hiç bitmesin bu roman, tadı damağımda senden kalan” dizeleriyle devam ediyor. Albümün geri kalanı G-I (Guitar Intelligence) konsepti içinde. Burada Barış’ın müzik dünyasındaki referansları tüm çıplaklığı ile görülüyor. Toto’dan Santana’ya kadar uzanan pop, pop-caz, afro-rock, Latin çeşitliliği içinde. Gitar temelli klasik pop parçalarında türün formuna sadık kalıyor. Müzikal oyunları yeteneğinin göstergesi. Sıcak tonlu parçalarda ruh dolu ve coşkulu bir atmosfer var.
Gitar müziğinde saldırgan olmadan
duygu ve düşüncelerini zarafet içinde
tane tane anlatan bir müzisyen dinlemek
istiyorsanız, dijital platformun butonuna
bir tık uzaklıktasınız...
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