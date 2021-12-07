Batı Yakası Hikayesi, Orta Doğu'nun bazı bölgelerinde yasaklandı
Steven Spielberg imzalı müzikal film, Suudi Arabistan, Kuveyt, Bahreyn, Umman, Katar ve BAE'de gösterilmeyecek.
Disney/20th Century Studios'un Batı Yakası Hikayesi (West Side Story), bu hafta çarşamba günü uluslararası gişelere başlayacak, ancak Deadline'ın öğrendiğine göre film Suudi Arabistan, Kuveyt, Bahreyn, Umman, Katar veya BAE'deki sinema salonlarına gitmeyecek. Resmi bir neden kamuoyuna açıklanmazken, durumun Anybodys adlı karakterle ilgili olduğuna inanılıyor.
Klasik müzikalin Steven Spielberg tarafından yönetilen uyarlaması Orta Doğu bölgesinde sunuldu, ancak Suudi Arabistan ve Kuveyt dağıtım sertifikalarını onaylamazken, yukarıda listelenen diğer pazarlardaki sansürcüler kesinti yapılmasını istedi.
Oscar ödüllü müzikalin, Iris Menas'ın canlandırdığı trans karakter Anybodys nedeniyle yasaklandığı tahmin ediliyor. The Hollywood Reporter'a göre, filme ne Suudi Arabistan'da ne de Kuveyt'te sertifika verilmedi ve geri kalan ülkelerde Disney'in yapmayı reddettiği kesinti talepleri yapıldı.
Aslında cinsiyet kimliği belirsiz (non-binary) olan Anybodys, yeni versiyonda daha açık bir şekilde trans hale getirildi. Ekranda asla söylenmese de, karakter daha fazla ekran süresi alıyor ve Batı Yakası Hikayesi yazarı Arthur Laurents'in malikanesinin yöneticisi David Saint, Anybodys'in “kadın vücudunda doğmuş bir erkek olan bir karakter” olduğunu doğruladı.
AKILLARA 'ETERNALS'I GETİRDİ
Durum, akıllara Disney/Marvel'in aynı cinsiyetten öpüşmeyi içeren 'Eternals' filmi ile kasım ayı başlarında olanları getirdi. O zamanlar, Suudi Arabistan ve diğer pazarlardaki sansürcüler de herhangi bir yakınlık sahnesinin ötesinde kesintiler yapmak istemişti ve Disney bunları yapmayı reddetmişti. Bu nedenle de dağıtım sertifikaları verilmemişti. Eşcinsellik ve trans olmak, aşırı koşullarda uygulanan ölüm cezasıyla Körfez bölgesinin çoğunda hala yasa dışı veya ahlak dışı olarak görülüyor.
Disney henüz bir yorum yapmadı.
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