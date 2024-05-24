'Beetlejuice 2'den beklenen fragman geldi...

"Beetlejuice 2" filminin beklenen fragmanı yayımlandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.05.2024 - 23:30
'Beetlejuice 2'den beklenen fragman geldi...
Abone Ol google-news

"Beetlejuice 2" için heyecan dorukta! Warner Bros. tarafından yayımlanan yeni fragman, 1988 yapımı klasik film "Beetlejuice"in devamı olan bu yapımdan heyecan verici sahneler sunuyor. Michael Keaton'ın rolüne geri döndüğü filmde, yeni oyuncular Jenna Ortega, Willem Dafoe, Monica Bellucci ve Justin Theroux gibi isimlerle bir araya geliyor. Ayrıca, orijinal filmdeki rollerini tekrarlayan Winona Ryder ve Catherine O'Hara da kadroda yer alıyor.

Hikaye, Deetz ailesinin Winter River'daki evlerine geri taşınmaları ve Lydia'nın asi genç kızı Astrid'in (Jenna Ortega) bodrum katında öbür dünyaya açılan bir geçit keşfetmesiyle başlıyor. Bu keşif, çılgın ruh Beetlejuice'un adının kaçınılmaz olarak üç kez tekrarlanmasıyla evi bir kez daha kasıp kavuracak olayları tetikliyor.

Jenna Ortega, korku filmlerindeki etkileyici performanslarıyla tanınıyor ve "Beetlejuice 2"de de dikkat çekici bir rol üstleniyor. Ancak, son zamanlarda program çakışması nedeniyle "Wednesday" 2. Sezon için "Scream 7"de rol alamayacağı açıklanmıştı.

Tim Burton, Alfred Gough ve Miles Millar'ın senaryosunu kaleme aldığı "Beetlejuice 2"yi yönetiyor ve yapımcılığını üstleniyor. Film, 6 Eylül'den itibaren sinemalarda izleyicilerle buluşacak. 


Beetlejuice) haberleri Beterböcek haberleri micheal keaton haberleri

İlgili Haberler

Tim Burton, 'Beetlejuice 2'nin orijinal filmden farklı olacağını doğruladı

Tim Burton, 'Beetlejuice 2'nin orijinal filmden farklı olacağını doğruladı
'Çığlık 7'de Filistin krizi: Jenna Ortega da ayrıldı

'Çığlık 7'de Filistin krizi: Jenna Ortega da ayrıldı
Gişede hayal kırıklığı: Jenna Ortega'nın yeni filmi beklentileri karşılayamadı...

Gişede hayal kırıklığı: Jenna Ortega'nın yeni filmi beklentileri karşılayamadı...
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Azaltılmasını talep etmişti: Cem Yılmaz’ın ‘nafaka’ davası sonuçlandı

Azaltılmasını talep etmişti: Cem Yılmaz’ın ‘nafaka’ davası sonuçlandı
Dursun Özbek’ten Erden Timur sorusuna yanıt: ‘Önümüzdeki süreçte…’

Dursun Özbek’ten Erden Timur sorusuna yanıt: ‘Önümüzdeki süreçte…’
Galatasaraylı yönetici açıkladı: Fatih Terim'den Okan Buruk'a telefon!

Galatasaraylı yönetici açıkladı: Fatih Terim'den Okan Buruk'a telefon!
Kaş Adliyesi’nde ‘tuvalet’ krizi! Bakanlıkla görüşme de çözemedi

Kaş Adliyesi’nde ‘tuvalet’ krizi! Bakanlıkla görüşme de çözemedi
Kupanın ardından alkış alan hareket!

Kupanın ardından alkış alan hareket!
A Milli Futbol Takımı’nın EURO 2024 geniş kadrosu belli oldu!

A Milli Futbol Takımı’nın EURO 2024 geniş kadrosu belli oldu!
Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a sert sözler: 'Neden adaysın?'

Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a sert sözler: 'Neden adaysın?'
Şarkıcı Bayhan hastaneye kaldırıldı!

Şarkıcı Bayhan hastaneye kaldırıldı!