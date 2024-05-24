'Beetlejuice 2'den beklenen fragman geldi...

Yayınlanma: 24.05.2024 - 23:30

Güncelleme: 24.05.2024 - 23:30

"Beetlejuice 2" için heyecan dorukta! Warner Bros. tarafından yayımlanan yeni fragman, 1988 yapımı klasik film "Beetlejuice"in devamı olan bu yapımdan heyecan verici sahneler sunuyor. Michael Keaton'ın rolüne geri döndüğü filmde, yeni oyuncular Jenna Ortega, Willem Dafoe, Monica Bellucci ve Justin Theroux gibi isimlerle bir araya geliyor. Ayrıca, orijinal filmdeki rollerini tekrarlayan Winona Ryder ve Catherine O'Hara da kadroda yer alıyor.

Hikaye, Deetz ailesinin Winter River'daki evlerine geri taşınmaları ve Lydia'nın asi genç kızı Astrid'in (Jenna Ortega) bodrum katında öbür dünyaya açılan bir geçit keşfetmesiyle başlıyor. Bu keşif, çılgın ruh Beetlejuice'un adının kaçınılmaz olarak üç kez tekrarlanmasıyla evi bir kez daha kasıp kavuracak olayları tetikliyor.

Jenna Ortega, korku filmlerindeki etkileyici performanslarıyla tanınıyor ve "Beetlejuice 2"de de dikkat çekici bir rol üstleniyor. Ancak, son zamanlarda program çakışması nedeniyle "Wednesday" 2. Sezon için "Scream 7"de rol alamayacağı açıklanmıştı.

Tim Burton, Alfred Gough ve Miles Millar'ın senaryosunu kaleme aldığı "Beetlejuice 2"yi yönetiyor ve yapımcılığını üstleniyor. Film, 6 Eylül'den itibaren sinemalarda izleyicilerle buluşacak.