24 Aralık 2021 Cuma, 13:57

DVV International-Almanya Halk Meslek Yüksek Okulları Birliği’nin stratejik partnerliği ve Almanya Dışişleri Bakanlığı desteğiyle 2019’dan bu yana, dünyanın her köşesinden ilham alarak, birlikte üreterek, düşünerek Türkiye’de ve “temas” sağlanabilen her yerde birlikte yaşama, barış kültürüne katkı sunma umuduyla, beraberce Derneği tarafından başlatılan Hatırla! projesi çerçevesinde yılın son etkinliği olarak planlanan Bugünden beraberce: Hafıza ve Barış Buluşmaları 26 Aralık’ta çevrimiçi olarak düzenlenecek.

26 Aralık Pazar günü çevrimiçi gerçekleşecek Hafıza ve Barış Buluşmaları, hafıza ve barışı dünyadan farklı örneklerle sinemadan gastronomiye ve yeni medyaya farklı disiplinlerdeki izdüşümlerinin peşinde beraberce düşünmeye, konuşmaya, tartışmaya açacak.

26 Aralık Pazar günü saat 11.00 - 17.30 arasında beş farklı oturumla çevrimiçi gerçekleşecek etkinlik Farklı Coğrafyalardan Hafıza Mekanları Konuşuyor oturumuyla başlayacak ve dünyanın dört bir yanından hafıza mekanlarının deneyimleri, hafıza ve barışa yaklaşımları dinlenecek. Ardından hafıza, hafızanın geçmişten geleceğe taşınmasının yolları ve hafızanın barışın inşasındaki yeri Ayşe Öktem yürütücülüğünde Hafızaya beraberce Bakış oturumunda konuşulacak.

Hafıza çalışmalarını ve hafızayı konuşurken yeni medyanın hafızalaştırma çalışmalarına katkılarını ve etkilerinin de ele alınacağı Yeni Medyada Hafızalaştırma Çalışmaları workshopunun yürütücüsü Rabia Demiroğlu olacak.

Bugünden beraberce: Hafıza ve Barış Buluşmaları hafıza siyasetinin sinema ve popüler kültürle olan ilişkileri ve hafızalaştırmada sinemanın temsili Nesi Altaras ve Zeynep Ocak’ın katılımıyla Sinema ve Popüler Kültürde Hafıza Siyaseti oturumunda ele alınacak.

Tüm gün sürecek etkinlik dizisinin son oturumu ise Anna Maria Beylunioğlu’nun katılımıyla gastro-hafızanın konu edileceği Gastro-Kimlikler Etrafında Hafıza Kültürü olacak.

Zoom üzerinden çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek etkinliklere katılmak için kayıt formunu doldurmak yeterli. Zoom davetiyesi kayıt olduğunuz e-posta adresine gönderilecek.

Etkinlik programı ve kayıt için: https://bit.ly/berabercehbb